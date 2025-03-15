JBL представила обновленные модели Bluetooth-колонок Charge 6 и Flip 715.03.25
JBL представила обновленные модели Bluetooth-колонок Flip 7 и Charge 6, которые получили поддержку технологии AI Sound Boost, улучшающей звучание в зависимости от окружающей среды.
JBL Flip 7 оснащена усовершенствованными басами и обновленными купольными твитерами для более чистого воспроизведения высоких частот. Колонка поддерживает Bluetooth 5.4 и передачу звука без потерь через USB-C. Время автономной работы составляет 14 часов, а с функцией Playtime Boost – до 16 часов. Устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP68, а полный заряд занимает 2,5 часа.
JBL Charge 6 получила обновленный низкочастотный динамик, обеспечивающий улучшенную четкость звука и более глубокие басы. Поддержка технологии Auracast позволяет объединять несколько колонок для объемного звучания. Как и Flip 7, модель поддерживает воспроизведение аудио без потерь через USB-C и имеет защиту IP68. Колонка работает до 27 часов без подзарядки, а с Playtime Boost – до 31 часа. Встроенный аккумулятор позволяет использовать устройство как портативный источник питания для смартфонов.
Обе модели доступны для предзаказа в шести цветах: черном, синем, красном, белом, фиолетовом и камуфляжном. Стоимость JBL Flip 7 составляет $149,95, а Charge 6 – $199,95. Поставки колонок начнутся 6 апреля 2025 года.
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