JBL представила оновлені моделі Bluetooth-колонок Charge 6 та Flip 7

JBL представила оновлені моделі Bluetooth-колонок Flip 7 і Charge 6, які отримали підтримку технології AI Sound Boost.

JBL Flip 7 оснащена вдосконаленими басами та оновленими купольними твітерами для чистішого відтворення високих частот. Колонка підтримує Bluetooth 5.4 та передачу звуку без втрат через USB-C. Час автономної роботи складає 14 годин, а з функцією Playtime Boost – до 16 години. Пристрій захищений від води та пилу за стандартом IP68, а повний заряд займає 2,5 години.

JBL Charge 6 отримала оновлений низькочастотний динамік, що забезпечує покращену чіткість звуку та глибші баси. Підтримка технології Auracast дозволяє об’єднувати кілька колонок для об’ємного звучання. Як і Flip 7, модель підтримує відтворення аудіо без втрат через USB-C та має захист IP68. Колонка працює до 27 годин без підзарядки, а Playtime Boost – до 31 години. Вбудований акумулятор дозволяє використовувати пристрій як портативне джерело живлення смартфонів.

Обидві моделі доступні для замовлення в шести кольорах: чорному, синьому, червоному, білому, фіолетовому та камуфляжному. Вартість JBL Flip 7 складає $149,95, а Charge 6 – $199,95. Постачання колонок розпочнеться 6 квітня 2025 року.