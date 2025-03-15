JBL представила оновлені моделі Bluetooth-колонок Charge 6 та Flip 715.03.25
JBL представила оновлені моделі Bluetooth-колонок Flip 7 і Charge 6, які отримали підтримку технології AI Sound Boost.
JBL Flip 7 оснащена вдосконаленими басами та оновленими купольними твітерами для чистішого відтворення високих частот. Колонка підтримує Bluetooth 5.4 та передачу звуку без втрат через USB-C. Час автономної роботи складає 14 годин, а з функцією Playtime Boost – до 16 години. Пристрій захищений від води та пилу за стандартом IP68, а повний заряд займає 2,5 години.
JBL Charge 6 отримала оновлений низькочастотний динамік, що забезпечує покращену чіткість звуку та глибші баси. Підтримка технології Auracast дозволяє об’єднувати кілька колонок для об’ємного звучання. Як і Flip 7, модель підтримує відтворення аудіо без втрат через USB-C та має захист IP68. Колонка працює до 27 годин без підзарядки, а Playtime Boost – до 31 години. Вбудований акумулятор дозволяє використовувати пристрій як портативне джерело живлення смартфонів.
Обидві моделі доступні для замовлення в шести кольорах: чорному, синьому, червоному, білому, фіолетовому та камуфляжному. Вартість JBL Flip 7 складає $149,95, а Charge 6 – $199,95. Постачання колонок розпочнеться 6 квітня 2025 року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Ми вже тестували збалансовані ігрові ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 та Predator Helios Neo 14. Сьогодні розповімо про збільшену версію останнього – Predator Helios Neo 16
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
JBL представила оновлені моделі Bluetooth-колонок Charge 6 та Flip 7 Bluetooth аудіо
JBL представила оновлені моделі Bluetooth-колонок Flip 7 та Charge 6, які отримали підтримку технології AI Sound Boost, що покращує звучання залежно від довкілля.
Samsung 19-й рік поспіль залишається лідером ринку телевізорів Samsung статистика
Samsung Electronics знову стала лідером на світовому ринку телевізорів у 2024 році, підтверджує звіт аналітичної компанії Omdia. Компанія утримує цю позицію з 2006 року, коли вперше вийшла у лідери галузі.
JBL представила оновлені моделі Bluetooth-колонок Charge 6 та Flip 7
Samsung 19-й рік поспіль залишається лідером ринку телевізорів
Менеджер паролів Google дозволить видаляти дані одним кліком
Ubisoft представила видовищний трейлер Assassin’s Creed Shadows
Lenovo випустила SSD-накопичувач у корпусі гранати
Asus випустила монітори з іонізатором повітря
У iRobot фінансові проблеми через зрив угоди з Amazon
Генеральним директором Intel став Ліп-Бу Тан
Bluesky дозволила завантажувати більш тривалі відео
Події Google Calendar можна буде додавати прямо з листів до Gmail
Microsoft замінить Remote Desktop на Windows App
Акції Tesla рекордно впали в ціні з 2020 року – на 15%