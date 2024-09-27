JBL представила новые умные светильники и аудио-колонки с подсветкой

JBL анонсировала выпуск белых версий своих колонок PartyBox Stage 320 и PartyBox Club 120. Оба устройства оборудованы встроенными подсветками, которые можно настроить через мобильное приложение, а также поддерживают технологию Bluetooth Auracast, обеспечивающую беспроводное соединение и возможность синхронизации нескольких колонок.

PartyBox Stage 320 предлагает мощность 240 Вт и оснащена двумя 25-мм высокочастотными и двумя 6,5-дюймовыми низкочастотными динамиками. Она разработана для удобной транспортировки, имеет телескопическую ручку и колеса. Время работы составляет до 18 часов без подзарядки.

Модель PartyBox Club 120, в свою очередь, обеспечивает 160 Вт мощности и до 12 часов автономной работы. Она легче и имеет складную ручку для переноски. Оба устройства оснащены функцией AI Sound Boost, улучшающей качество звучания, и поддерживают подключение других колонок через Auracast.

Стоимость PartyBox Stage 320 White составляет $599,95, но в Amazon US она доступна по сниженной цене $449,95. Модель PartyBox Club 120 White стоит $399,95.

Дополнительно JBL представила два новых умных светильника — PartyLight Beam и PartyLight Stick, которые синхронизируются с музыкой, создавая световые эффекты.

JBL представила два новых умных светильника — PartyLight Beam и PartyLight Stick. PartyLight Beam оснащён тремя RGB и четырьмя белыми светодиодами, которые обеспечивают верхнее освещение с углом 330°, охватывая площадь до 40 м². Светильник подключается к электросети через 2-метровый кабель.

PartyLight Stick предлагает 360° освещения благодаря 183 RGB светодиодам и работает до 8 часов без подзарядки. Он имеет компактные размеры — высота 1081 мм и ширина 217 мм. Оба устройства оснащены встроенными микрофонами и специальным алгоритмом, автоматически синхронизирующим световые эффекты с ритмом музыки. Также возможно ручное управление параметрами, такими как скорость переходов.

PartyLight Beam доступен за $149,95 / £109,99 / €129,99, а PartyLight Stick — за $99,95 / £79,99 / €99,99.