JBL представила нові розумні світильники та аудіо-колонки з підсвічуванням27.09.24
JBL анонсувала випуск білих версій своїх колонок PartyBox Stage 320 та PartyBox Club 120. Обидва пристрої обладнані вбудованими підсвічуваннями, які можна налаштувати через мобільний додаток, а також підтримують технологію Bluetooth Auracast, що забезпечує бездротове з’єднання та можливість синхронізації кількох колонок.
PartyBox Stage 320 пропонує потужність 240 Вт і оснащена двома 25-мм високочастотними та двома 6,5-дюймовими низькочастотними динаміками. Вона розроблена для зручного транспортування, має телескопічну ручку та колеса. Час роботи складає до 18 години без підзарядки.
Модель PartyBox Club 120, у свою чергу, забезпечує 160 Вт потужності та до 12 годин автономної роботи. Вона легша і має складану ручку для перенесення. Обидва пристрої оснащені функцією AI Sound Boost, що покращує якість звучання, та підтримують підключення інших колонок через Auracast.
Вартість PartyBox Stage 320 White становить $599,95, але в Amazon US вона доступна за зниженою ціною $449,95. Модель PartyBox Club 120 White коштує $399,95.
Додатково JBL представила два нові розумні світильники – PartyLight Beam і PartyLight Stick, які синхронізуються з музикою, створюючи світлові ефекти.
JBL представила два нові розумні світильники – PartyLight Beam і PartyLight Stick. PartyLight Beam оснащений трьома RGB та чотирма білими світлодіодами, які забезпечують верхнє освітлення з кутом 330°, охоплюючи площу до 40 м². Світильник підключається до мережі через 2-метровий кабель.
PartyLight Stick пропонує 360° освітлення завдяки 183 RGB світлодіодам та працює до 8 годин без підзарядки. Він має компактні розміри – висота 1081 мм і ширина 217 мм. Обидва пристрої оснащені вбудованими мікрофонами та спеціальним алгоритмом, що автоматично синхронізує світлові ефекти з ритмом музики. Також можливе ручне керування параметрами, такими як швидкість переходів.
PartyLight Beam доступний за $149,95/£109,99/€129,99, а PartyLight Stick – за $99,95/£79,99/€99,99.
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