Известно какие смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO первыми получат HyperOS 2

Xiaomi планирует выпустить новую версию прошивки HyperOS 2 на глобальном рынке в первом квартале 2025 года, тогда как в Китае обновление начнется уже с ноября 2024 года. HyperOS 2, построенная на базе Android 15, предложит пользователям ряд улучшений, включая обновленный центр управления, улучшенные возможности ИИ для камеры, расширенные функции по оптимизации батареи и другие полезные нововведения.

Эти обновления направлены на повышение удобства работы и производительности устройств Xiaomi, а также на улучшение их автономности и возможностей съёмки.

Первыми обновленную систему получат следующие устройства от Xiaomi:

Xiaomi 14 Ultra

Redmi Note 13 / Redmi Note 13 NFC

Xiaomi 13T

Серия Redmi Note 13 (4G, Pro 5G, Pro+ 5G)

POCO X6 Pro 5G

Серия Xiaomi 13 (13 Pro,13 Ultra)

Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro

POCO F6 и POCO F6 Pro

Redmi 13

Redmi 12