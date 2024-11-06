Известно какие смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO первыми получат HyperOS 206.11.24
Xiaomi планирует выпустить новую версию прошивки HyperOS 2 на глобальном рынке в первом квартале 2025 года, тогда как в Китае обновление начнется уже с ноября 2024 года. HyperOS 2, построенная на базе Android 15, предложит пользователям ряд улучшений, включая обновленный центр управления, улучшенные возможности ИИ для камеры, расширенные функции по оптимизации батареи и другие полезные нововведения.
Эти обновления направлены на повышение удобства работы и производительности устройств Xiaomi, а также на улучшение их автономности и возможностей съёмки.
Первыми обновленную систему получат следующие устройства от Xiaomi:
- Xiaomi 14 Ultra
- Redmi Note 13 / Redmi Note 13 NFC
- Xiaomi 13T
- Серия Redmi Note 13 (4G, Pro 5G, Pro+ 5G)
- POCO X6 Pro 5G
- Серия Xiaomi 13 (13 Pro,13 Ultra)
- Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro
- POCO F6 и POCO F6 Pro
- Redmi 13
- Redmi 12
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