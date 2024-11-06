Відомо які смартфони Xiaomi, Redmi та POCO першими отримають HyperOS 206.11.24
Xiaomi планує випустити нову версію прошивки HyperOS 2 на глобальному ринку у першому кварталі 2025 року, тоді як у Китаї оновлення розпочнеться вже з листопада 2024 року. HyperOS 2, побудована на базі Android 15, запропонує користувачам ряд покращень, включаючи оновлений центр управління, покращені можливості ІІ для камери, розширені функції оптимізації батареї та інші корисні нововведення.
Ці оновлення спрямовані на підвищення зручності роботи та продуктивності пристроїв Xiaomi, а також на покращення їхньої автономності та можливостей зйомки.
Першою оновленою системою будуть такі пристрої від Xiaomi:
- Xiaomi 14 Ultra
- Redmi Note 13 / Redmi Note 13 NFC
- Xiaomi 13T
- Серія Redmi Note 13 (4G, Pro 5G, Pro+ 5G)
- POCO X6 Pro 5G
- Серія Xiaomi 13 (13 Pro,13 Ultra)
- Xiaomi 14T та Xiaomi 14T Pro
- POCO F6 та POCO F6 Pro
- Redmi 13
- Redmi 12
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