Исследование Samsung: 88% европейцев напрягает проникновение ИИ в повседневную жизнь16.06.25
Новое исследование, проведенное компанией Samsung Electronics, показало: 88% европейцев выражают обеспокоенность, привычное чувство, из-за растущего влияния искусственного интеллекта и смарттехнологий на повседневную жизнь и личные данные. Несмотря на это, основное внимание пользователей по-прежнему сосредоточено на защите смартфонов, в то время как другие устройства в доме, подключенные к интернету, остаются без должного внимания.
В исследовании приняли участие более 8000 респондентов из стран Европы в возрасте от 18 до 35 лет. Выяснилось, что более трети молодых людей никогда не задумываются о безопасности своих смартустройств. В то же время почти каждый второй респондент признаётся, что беспокоится о конфиденциальности на смартфоне ежедневно. Согласно прогнозам, к 2028 году число «умных» домов в Европе превысит 100 миллионов.
Многие участники опроса отметили, что управление приватностью кажется им сложной или даже стрессовой задачей. Каждый пятый признал, что не знает, как эффективно контролировать свои данные, а 75% назвали этот процесс напряжённым. Больше всего таких пользователей в Испании (88%), Греции (87%), Франции и Италии (по 75%).
Пользователи опасаются не только утечки финансовых данных (67%), но и того, что метаданные могут быть использованы для их идентификации (56%). При этом 80% заявили, что при покупке техники отдают приоритет брендам, которым доверяют в вопросах безопасности данных. Однако реальная цифровая грамотность остаётся на низком уровне: только 13% чувствуют себя достаточно информированными о конфиденциальности, а 31% принимают настройки приложений по умолчанию, не вникая в детали. Около двух третей считают, что не смогут полностью контролировать приватность своих устройств.
Страх перед утечкой данных сдерживает использование новых технологий. Каждый пятый в течение года намеренно не делился данными между устройствами из-за опасений по поводу безопасности. В то же время 62% респондентов были бы готовы активнее внедрять ИИ и смартфункции в повседневную жизнь, если бы лучше понимали их преимущества и чувствовали уверенность в защите данных.
На фоне этих настроений Samsung заявила об усилении фокуса на прозрачности и защите данных. Компания развивает платформу безопасности Samsung Knox, которая охватывает устройства всей экосистемы — от смартфонов до телевизоров и бытовой техники. Система Knox Matrix обеспечивает защиту в режиме реального времени и позволяет устройствам в одной сети взаимно защищать друг друга. В её основе — технологии блокчейна и постквантовая криптография.
Дополнительный уровень безопасности обеспечивает Knox Vault — аппаратное решение для изолированного хранения PIN-кодов, паролей и биометрических данных. Это гарантирует защиту личной информации даже в случае компрометации основной операционной системы.
Как подчёркивают в Samsung, пользователи хотят не только обещаний, но и практических решений. 29% участников исследования ожидают более прозрачной политики в отношении данных, а столько же — простого и понятного объяснения принципов конфиденциальности.
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