Дослідження Samsung: 88% європейців напружує проникнення ШІ у повсякденне життя16.06.25
Нове дослідження, проведене компанією Samsung Electronics, показало: 88% європейців висловлюють стурбованість, звичне почуття, через зростаючий вплив штучного інтелекту та смарттехнологій на повсякденне життя та особисті дані. Незважаючи на це, основна увага користувачів, як і раніше, зосереджена на захисті смартфонів, у той час як інші пристрої в будинку, підключені до інтернету, залишаються без уваги.
У дослідженні взяли участь понад 8000 респондентів із країн Європи віком від 18 до 35 років. З’ясувалося, що більше третини молодих людей ніколи не замислюються про безпеку своїх смартфонів. У той же час, майже кожен другий респондент визнається, що турбується про конфіденційність на смартфоні щодня. Згідно з прогнозами, до 2028 року кількість «розумних» будинків у Європі перевищить 100 мільйонів.
Багато учасників опитування відзначили, що управління приватністю здається їм складним чи навіть стресовим завданням. Кожен п’ятий визнав, що не знає, як ефективно контролювати свої дані, а 75% назвали цей процес напруженим. Найбільше таких користувачів в Іспанії (88%), Греції (87%), Франції та Італії (75%).
Користувачі побоюються не тільки витоку фінансових даних (67%), але й того, що метадані можуть бути використані для їхньої ідентифікації (56%). При цьому 80% заявили, що при купівлі техніки надають пріоритет брендам, яким довіряють у питаннях безпеки даних. Однак реальна цифрова грамотність залишається на низькому рівні: лише 13% почуваються досить поінформованими про конфіденційність, а 31% приймають налаштування програм за умовчанням, не вникаючи в деталі. Близько двох третин вважають, що не зможуть повністю контролювати приватність своїх пристроїв.
Страх перед витоком даних стримує використання нових технологій. Кожен п’ятий протягом року навмисно не ділився даними між пристроями через побоювання безпеки. Водночас 62% респондентів були б готові активніше впроваджувати ШІ та смартфункції у повсякденне життя, якби краще розуміли їхні переваги та відчували впевненість у захисті даних.
На тлі цих настроїв Samsung заявила про посилення фокусу на прозорості та захисту даних. Компанія розвиває платформу безпеки Samsung Knox, яка охоплює пристрої всієї екосистеми – від смартфонів до телевізорів та побутової техніки. Система Knox Matrix забезпечує захист у режимі реального часу та дозволяє пристроям в одній мережі взаємно захищати один одного. У її основі — технології блокчейна та постквантова криптографія.
Додатковий рівень безпеки забезпечує Knox Vault – апаратне рішення для ізольованого зберігання PIN-кодів, паролів та біометричних даних. Це гарантує захист особистої інформації у разі компрометації основний операційної системи.
Як підкреслюють у Samsung, користувачі хочуть не лише обіцянок, а й практичних рішень. 29% учасників дослідження очікують більш прозорої політики щодо даних, а стільки ж простого та зрозумілого пояснення принципів конфіденційності.
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Дослідження Samsung: 88% європейців напружує проникнення ШІ у повсякденне життя Samsung дослідження штучний інтелект
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