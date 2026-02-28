Исследование: Искусственный интеллект в 95% симуляций использует ядерное оружие28.02.26
Исследователи из King’s College London провели серию военных симуляций с участием ведущих моделей искусственного интеллекта. В тестировании использовались GPT-5.2 от OpenAI, Claude Sonnet 4 от Anthropic и Gemini 3 Flash от Google. О результатах сообщил TechSpot.
В рамках эксперимента моделям предлагались развернутые сценарии, включающие пограничные конфликты, дефицит ресурсов и угрозы выживанию государств. Участникам также предоставлялась так называемая «лестница эскалации» — набор решений от дипломатических шагов до применения ядерного оружия.
21 игра и почти 800 тысяч слов аргументации
Всего было проведено 21 симуляционное «игровое» столкновение, включавшее 329 ходов. За это время ИИ-системы сгенерировали около 780 тысяч слов обоснований своих решений.
По данным исследователей, в 95% случаев как минимум одна из сторон переходила к использованию ядерного оружия. Сценарий капитуляции не был выбран ни разу.
Отдельно отмечается проблема интерпретации неполной информации. В 86% симуляций модели ошибочно оценивали так называемый «туман войны», что приводило к непреднамеренной эскалации конфликта. Даже при возможности снизить напряжённость под давлением обстоятельств системы чаще усиливали конфронтацию. Снижение уровня насилия использовалось как временная тактика, а не как стратегическое решение.
Реакция экспертов
Результаты вызвали обеспокоенность среди специалистов по международной безопасности. Исследователь из University of Aberdeen Джеймс Джонсон назвал выводы тревожными и отметил, что ИИ-системы могут усиливать реакцию друг друга быстрее и жёстче, чем люди, что потенциально повышает риски эскалации.
Тун Чжао из Princeton University подчеркнул, что крупные державы уже применяют ИИ в симуляционных средах. Однако степень интеграции подобных систем в реальные военные процессы остаётся неясной.
Контроль над ядерным оружием: сценарий пока маловероятный
Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время государства не готовы передавать системам ИИ прямой контроль над ядерным арсеналом. Вместе с тем сохраняются опасения, что военные командиры могут опираться на рекомендации алгоритмов в условиях кризиса и ограниченного времени на принятие решений.
По оценке Чжао, одна из возможных причин склонности моделей к более жёстким решениям заключается в отсутствии у них страха и человеческого восприятия последствий. Это влияет на стратегический выбор в ситуациях, где для людей фактор риска играет сдерживающую роль.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Исследование: Искусственный интеллект в 95% симуляций использует ядерное оружие война искусственный интеллект
Исследователи из King’s College London провели серию военных симуляций с участием ведущих моделей искусственного интеллекта. В тестировании использовались GPT-5.2 от OpenAI, Claude Sonnet 4 от Anthropic и Gemini 3 Flash от Google
Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанатов экшн камер начали продавать в Украине Asus ноутбук экшн-камера
Одной из ключевых особенностей Asus ProArt GoPro Edition стал фирменный сервис StoryCube — первое решение для Windows с поддержкой облачного хранилища GoPro и работы с 360-градусным видео
Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанатов экшн камер начали продавать в Украине
Garmin выпустила большое обновление для 5 смарт часов
Micron выпустила 3 ГБ чипы памяти GDDR7
Chery представила дизельный plug-in гибрид
Наушники Oppo Enco Air 5 Pro имеют защиту IP55 и цену $50
Hyundai добавит покемонов в свои авто
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе
Blizzard выпустит мобильную Overwatch
В MIT на 3D принтере напечатали электродвигатель за 50 центов
monobank будет бесплатно проводить платежи по IBAN