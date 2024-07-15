Samsung объявила о планах расширить доступность своего искусственного интеллекта Galaxy AI до 200 миллионов устройств по всему миру к концу 2024 года. Это значительное увеличение по сравнению с первоначальным запуском в начале года, когда Galaxy AI был доступен только на определенных моделях премиум-класса. Таким образом, компания стремится сделать искусственный интеллект более доступным для своих пользователей.

Galaxy AI предлагает множество функций, направленных на улучшение взаимодействия с мобильными устройствами, таких как умные ответы на сообщения и улучшенные возможности фотографирования. Расширив доступность Galaxy AI, Samsung надеется сделать эти функции полезными для большего числа людей.

Кроме того, Samsung анонсировала несколько новых функций для Galaxy AI, в частности:

Предложения ответов на основе искусственного интеллекта для приложений обмена сообщениями: Эта функция предлагает контекстные ответы на сообщения, экономя время и улучшая общение. Drawing Assist в Samsung Notes: Эта функция позволяет делать приблизительные эскизы на имеющихся изображениях, которые затем можно превратить в реалистичные картины.

Galaxy AI будет продолжать развиваться и совершенствоваться, предлагая пользователям еще больше возможностей и улучшая их общий опыт работы с устройствами Samsung.