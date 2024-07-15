Искусственный интеллект Samsung появится на 200 миллионах устройств до конца 2024 года15.07.24
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Статьи & тесты
15.07.24
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
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Новый смартфон Oppo Reno12 Pro со свежим процессором и набором актуальных функций уже можно купить в Украине. Расскажем, чем может быть интересен этот флагман
15.07.24 | 05.16
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
10.07.24 | 16.01
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
08.07.24 | 05.01
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
05.07.24 | 05.30
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
01.07.24 | 22.50
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
24.06.24 | 05.10
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
17.06.24 | 05.55
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
14.06.24 | 05.03
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
10.06.24 | 06.10
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
03.06.24 | 05.02
Топ защищенных смартфонов 2024 года
27.05.24 | 05.29
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
20.05.24 | 05.01
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
17.05.24 | 05.02
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
13.05.24 | 04.44
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
10.05.24 | 05.13
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Новости
15.07.24 | 14.08
Искусственный интеллект Samsung появится на 200 миллионах устройств до конца 2024 годаSamsung искусственный интеллект
Samsung Galaxy AI предлагает множество функций, направленных на улучшение взаимодействия с мобильными устройствами, таких как умные ответы на сообщения и улучшенные возможности фотографирования
15.07.24 | 13.13
Резерв+, ЦНАП или ТЦК. 16 июля 2024 – последний день для обновления военно-учетных данныхвойна закон приложения события в Украине
С середины июня приложение Резерв+ получило электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как и физический.
15.07.24 | 14.08
Искусственный интеллект Samsung появится на 200 миллионах устройств до конца 2024 года
15.07.24 | 13.13
Резерв+, ЦНАП или ТЦК. 16 июля 2024 – последний день для обновления военно-учетных данных
15.07.24 | 12.06
Google скрестит цифрового ассистента Google Assistant и искусственный интеллект Gemini
15.07.24 | 11.20
Трейлер GTA VI уже набрал 200 миллионов просмотров
15.07.24 | 08.03
TSMC теперь имеет капитализацию в триллион долларов благодаря процессорам для систем искусственного интеллекта.
14.07.24 | 17.13
Раскладной смартфон Honor Magic Vs3 получил Snapdragon 8 Gen 2, батарею 5000 мАч и спутниковую связь
14.07.24 | 14.40
Игровые мышки получат функции поворота направления сенсора и динамическую чувствительность
14.07.24 | 10.36
Портативное солнечное зарядное устройство обеспечит электромобилю до 50 км пробега в день
12.07.24 | 18.04
Смарт-колонка Amazon Echo Spot (2024) с 2,83-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Alexa стоит $79
12.07.24 | 16.18
Смартфон Redmi 13 5G с дисплеем 120 Гц, чипом Snapdragon 4 Gen 2 AE и камерой 108 Мпикс можно купить за $167
12.07.24 | 15.09