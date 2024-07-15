Samsung оголосила про плани розширити доступність свого штучного інтелекту Galaxy AI до 200 мільйонів пристроїв у всьому світі до кінця 2024 року. Це значне збільшення, порівняно з початковим запуском на початку року, коли Galaxy AI був доступний лише на певних моделях преміум-класу. Таким чином, компанія прагне зробити штучний інтелект доступнішим для своїх користувачів.

Galaxy AI пропонує безліч функцій, спрямованих на покращення взаємодії з мобільними пристроями, таких як розумні відповіді на повідомлення та покращені можливості фотографування. Розширивши доступність Galaxy AI, Samsung сподівається зробити ці функції корисними для більшої кількості людей.

Крім того, Samsung анонсувала кілька нових функцій для Galaxy AI, зокрема:

Пропозиції відповідей на основі штучного інтелекту для програм обміну повідомленнями: Ця функція пропонує контекстні відповіді на повідомлення, заощаджуючи час та покращуючи спілкування. Drawing Assist у Samsung Notes: Ця функція дозволяє робити приблизні ескізи на наявних зображеннях, які потім можна перетворити на реалістичні картини.

Galaxy AI продовжуватиме розвиватися та вдосконалюватися, пропонуючи користувачам ще більше можливостей та покращуючи їх загальний досвід роботи з пристроями Samsung.