Штучний інтелект Samsung з’явиться на 200 млн пристроїв до кінця 2024 року15.07.24
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Статті & тести
15.07.24
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
300
Новий смартфон Oppo Reno12 Pro зі свіжим процесором та набором актуальних функцій вже можна купити в Україні. Розкажемо, чим може бути цікавим цей флагман
15.07.24 | 05.16
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
10.07.24 | 16.01
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
08.07.24 | 05.01
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
05.07.24 | 05.30
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
01.07.24 | 22.56
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
24.06.24 | 05.10
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
17.06.24 | 06.09
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
14.06.24 | 05.20
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
10.06.24 | 06.23
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
03.06.24 | 05.26
Топ захищених смартфонів 2024 року
27.05.24 | 05.46
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
20.05.24 | 05.07
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
17.05.24 | 05.13
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
13.05.24 | 04.56
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
10.05.24 | 05.21
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Новини
15.07.24 | 14.08
Штучний інтелект Samsung з’явиться на 200 млн пристроїв до кінця 2024 рокуSamsung штучний інтелект
Samsung Galaxy AI пропонує безліч функцій, спрямованих на покращення взаємодії з мобільними пристроями, таких як розумні відповіді на повідомлення та покращені можливості фотографування
15.07.24 | 13.13
Резерв+, ЦНАП чи ТЦК. 16 липня 2024 року – останній день для оновлення військово-облікових данихвійна додаток закон події в Україні
З середини червня додаток Резерв+ отримав електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і фізичний.
15.07.24 | 13.13
Резерв+, ЦНАП чи ТЦК. 16 липня 2024 року – останній день для оновлення військово-облікових даних
15.07.24 | 12.06
Google об’єднає Google Assistant і Gemini AI
15.07.24 | 11.20
Трейлер GTA VI вже набрав 200 мільйонів переглядів
15.07.24 | 08.03
TSMC тепер має капіталізацію в трильйон доларів завдяки процесорам для систем штучного інтелекту
14.07.24 | 17.13
Розкладний смартфон Honor Magic Vs3 отримав Snapdragon 8 Gen 2, батарею 5000 мАг та супутниковий зв’язок
13.07.24 | 11.06
Японія повністю відмовилася від дискет лише зараз. Їх використовували до 2024 року згідно 1034 правил
12.07.24 | 18.04