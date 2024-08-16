Искусственный интеллект Grok теперь может создавать изображения16.08.24
Компания xAI, основанная Илоном Маском, впрыгнула в стремительно несущийся поезд технологий искусственного интеллекта. Правда, где то в предпоследний вагон, где ИИ-модели рисуют изображения. Модель Grok теперь может генерировать картинки.
Функция создания изображений с использованием генератора Grok стала доступна пользователям подписки X Premium+, которая стоит $16 в месяц (или $22 при регистрации через приложение). Важно отметить, что этот уровень подписки теперь предоставляет пользователям возможность наслаждаться контентом без рекламы.
Grok, хоть и находится на ранних стадиях своего развития, уже демонстрирует прогресс в создании изображений. Хотя они выглядят достаточно реалистично, присутствуют некоторые особенности, которые указывают на их искусственное происхождение. Это, например, аэрографические детали и другие типичные ошибки ИИ, такие как появление случайных, неузнаваемых форм на изображениях.
Несмотря на эти недостатки, запуск Grok-2 и Grok-2 Mini свидетельствует о том, что компания имеет серьезные намерения продолжать совершенствовать свои модели. Это может оказать значительное влияние на рынок генеративного искусственного интеллекта, создавая новые возможности и конкуренцию в этой области.
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