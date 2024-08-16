Штучний інтелект Grok тепер може створювати зображення

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, встрибнула в поїзд технологій штучного інтелекту, що стрімко мчить. Щоправда, десь у передостанній вагон, де ІІ-моделі малюють зображення. Модель Grok тепер може генерувати картинки.

Функція створення зображень з використанням генератора Grok стала доступна користувачам передплати X Premium+, яка коштує $16 на місяць (або $22 під час реєстрації через програму). Важливо відзначити, що цей рівень передплати надає користувачам можливість насолоджуватися контентом без реклами.

Grok, хоч і знаходиться на ранніх стадіях свого розвитку, демонструє прогрес у створенні зображень. Хоча вони виглядають досить реалістично, є деякі особливості, які вказують на їх штучне походження. Це, наприклад, аерографічні деталі та інші типові помилки ШІ, такі як поява випадкових, невпізнанних форм на зображеннях.

Незважаючи на ці недоліки, запуск Grok-2 та Grok-2 Mini свідчить про те, що компанія має серйозні наміри продовжувати вдосконалювати свої моделі. Це може вплинути на ринок генеративного штучного інтелекту, створюючи нові можливості та конкуренцію в цій галузі.