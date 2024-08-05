Intel продолжат терпеть убытки. Акции упали на 20 %, компания увольняет более 15 000 работников05.08.24
Трудные времена вновь настали для компании Intel. По итогам второго квартала 2024 года чипмейкер зафиксировал убыток в размере 1,6 миллиарда долларов, что значительно больше по сравнению с убытком в 437 миллионов долларов в предыдущем квартале. Чтобы справиться с этим затруднительным положением, руководство Intel запускает масштабную кампанию по реструктуризации и сокращению расходов. Новый план предусматривает экономию в размере 10 миллиардов долларов к 2025 году.
В рамках этого плана компания объявила о сокращении более 15 тысяч сотрудников, что составит более 15% от общего числа работников. В Intel сейчас работает более 125 тысяч человек, и увольнение может затронуть до 19 тысяч из них. После обнародования этих мер акции компании упали в цене на 20%.
Дополнительно, Intel намерена ежегодно сокращать расходы на исследования и разработки до 2026 года, что позволит сократить капитальные расходы более чем на 20% уже в этом году. Компания также планирует провести реструктуризацию для прекращения несущественных проектов и пересмотра всех активных инициатив и оборудования, чтобы убедиться в рациональности затрат.
Несмотря на трудности, доход Intel во втором квартале составил 12,8 миллиарда долларов, что лишь на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом продукты компании остаются прибыльными, особенно в сегменте процессоров для ПК и серверов. Однако почти все убытки были вызваны бизнесом по производству микросхем Foundry. Intel инвестирует значительные средства в новые заводы и EUV литографию, что привело к операционным убыткам в размере 7 миллиардов долларов в 2023 году и еще 2,8 миллиарда долларов во втором квартале 2024 года.
Хотя компания рассчитывает получить до 8,5 миллиардов долларов финансирования от правительства США в рамках Закона CHIPS, это не полностью решает проблему. За последние два года Intel балансировала между прибыльной и убыточной деятельностью, достигнув совокупного положительного результата в размере 1,1 миллиарда долларов со второго квартала 2022 года по первый квартал 2024 года. Однако последние убытки в размере 1,6 миллиарда долларов нивелировали этот эффект.
Ранее
Согласно финансовому отчету компании Intel за 2й квартал 2023 года, получила прибыль $12,9 млрд за апрель-июнь, при этом чистая прибыль составила полтора миллиарда долларов.
Первый квартал этого года Intel завершила с $2,8 млрд чистых убытков, что является самым плохим результатом за всю историю компании.
Во втором квартале отдел Client Computing Group, отвечающий за процессоры и наборы логики для персональных компьютеров, принес чипмейкеру $6,8 млрд (-12% по отношению к 2022-му), отдел Data Center and AI Group — $4 миллиарда (-15% ), а подраздел Network & Edge Group отчитался о $1,4 млрд (-38%) выручки.
В то же время дочерняя фирма Mobileye принесла корпорации $454 миллиона (-1%), тогда как бизнес по контрактному выпуску полупроводников Intel Foundry Services завершил квартал с $232 миллионами выручки (+307%).
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