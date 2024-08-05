Intel продовжать зазнавати збитків. Акції впали на 20%, компанія звільняє понад 15 000 працівників

Важкі часи знову настали для компанії Intel. За підсумками другого кварталу 2024 року чіпмейкер зафіксував збиток у розмірі 1,6 мільярда доларів, що значно більше порівняно зі збитком у 437 мільйонів доларів у попередньому кварталі. Щоб впоратися з цим скрутним становищем, керівництво Intel запускає масштабну кампанію з реструктуризації та скорочення витрат. Новий план передбачає економію у розмірі 10 мільярдів доларів до 2025 року.

У рамках цього плану компанія оголосила про скорочення понад 15 тисяч співробітників, що становитиме понад 15% від загальної кількості працівників. В Intel зараз працює понад 125 тисяч людей, і звільнення може торкнутися до 19 тисяч із них. Після оприлюднення цих заходів акції компанії впали у ціні на 20%.

Додатково Intel має намір щорічно скорочувати витрати на дослідження та розробки до 2026 року, що дозволить скоротити капітальні витрати більш ніж на 20% вже цього року. Компанія також планує провести реструктуризацію для припинення несуттєвих проектів та перегляду всіх активних ініціатив та обладнання, щоб переконатися у раціональності витрат.

Незважаючи на труднощі, дохід Intel у другому кварталі становив 12,8 мільярда доларів, що лише на 1% менше у порівнянні з минулим роком. При цьому продукти компанії залишаються прибутковими, особливо у сегменті процесорів для ПК та серверів. Проте майже всі збитки були спричинені бізнесом із виробництва мікросхем Foundry. Intel інвестує значні кошти в нові заводи та EUV літографію, що призвело до операційних збитків у розмірі 7 мільярдів доларів у 2023 році та ще 2,8 мільярда доларів у другому кварталі 2024 року.

Хоча компанія розраховує отримати до 8,5 мільярда доларів фінансування від уряду США в рамках Закону CHIPS, це не повністю вирішує проблему. За останні два роки Intel балансувала між прибутковою та збитковою діяльністю, досягнувши сукупного позитивного результату у розмірі 1,1 мільярда доларів з другого кварталу 2022 року до першого кварталу 2024 року. Однак останні збитки у розмірі 1,6 мільярда доларів нівелювали цей ефект.

Раніше

Згідно з фінансовим звітом компанії Intel за 2й квартал 2023 року, отримала прибуток $12,9 млрд за квітень-червень, при цьому чистий прибуток склав півтора мільярда доларів.

Перший квартал цього року Intel завершила з $2,8 млрд чистих збитків, що є найгіршим результатом за всю історію компанії.

У другому кварталі відділ Client Computing Group, який відповідає за процесори та набори логіки для персональних комп’ютерів, приніс чіпмейкеру $6,8 млрд (-12% по відношенню до 2022-го), відділ Data Center and AI Group – $4 мільярди (-15%). , а підрозділ Network & Edge Group прозвітував про $1,4 млрд (-38%) виручки.

У той же час дочірня фірма Mobileye принесла корпорації $454 мільйона (-1%), тоді як бізнес із контрактного випуску напівпровідників Intel Foundry Services завершив квартал із $232 мільйонами виручки (+307%).