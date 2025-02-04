Intel получила в 2024 году $18,8 млрд чистых убытков

Корпорация Intel представила отчёт с финансовыми результатами за последний квартал прошедшего года. Согласно опубликованным данным, компания получила $14,26 млрд выручки, что на 7% ниже, чем в аналогичный период 2023 года. Однако этот показатель оказался несколько выше предварительных прогнозов. Вместе с тем производитель зафиксировал чистый убыток в размере $126 млн, тогда как годом ранее отчёты показывали $2,7 млрд прибыли.

Если рассматривать финансовые итоги за весь 2024 год, то общий объём выручки компании снизился на 2%, составив $53,1 млрд. При этом чистый убыток достиг рекордных $18,8 млрд.

Основным источником дохода для Intel остаётся подразделение Client Computing Group, отвечающее за выпуск процессоров для персональных компьютеров. В последнем квартале оно принесло компании $8 млрд, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Второе по значимости направление — Data Center and AI — завершило квартал с выручкой $3,4 млрд, показав снижение на 3%. Подразделение Network and Edge, напротив, продемонстрировало рост, обеспечив $1,6 млрд доходов, что на 10% выше прошлогоднего результата.

Контрактное производство полупроводников, объединённое в Intel Foundry, завершило квартал с $4,5 млрд выручки. Хотя это направление пока остаётся убыточным, финансовые потери сократились до $2,3 млрд по сравнению с $5,8 млрд в третьем квартале 2024 года. В ближайшем квартале Intel ожидает получить от $11,7 млрд до $12,7 млрд выручки.