Intel отримала у 2024 році $18,8 млрд чистих збитків

Корпорація Intel представила звіт із фінансовими результатами за останній квартал минулого року. Згідно з опублікованими даними, компанія отримала $14,26 млрд виручки, що на 7% нижче, ніж за аналогічний період 2023 року. Однак цей показник виявився дещо вищим за попередні прогнози. Водночас виробник зафіксував чистий збиток у розмірі $126 млн, тоді як роком раніше звіти показували $2,7 млрд. прибутку.

Якщо розглядати фінансові підсумки за весь 2024 рік, то загальний обсяг виручки компанії знизився на 2%, склавши $53,1 млрд. При цьому чистий збиток досяг рекордних $18,8 млрд.

Основним джерелом доходу для Intel залишається підрозділ Client Computing Group, який відповідає за випуск процесорів для персональних комп’ютерів. В останньому кварталі воно принесло компанії $8 млрд, що на 9% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Другий за значимістю напрямок – Data Center and AI – завершив квартал із виручкою $3,4 млрд, показавши зниження на 3%. Підрозділ Network and Edge, навпаки, продемонстрував зростання, забезпечивши $1,6 млрд доходів, що на 10% вище за торішній результат.

Контрактне виробництво напівпровідників, об’єднане в Intel Foundry, завершило квартал із $4,5 млрд виручки. Хоча цей напрямок поки залишається збитковим, фінансові втрати скоротилися до $2,3 млрд. порівняно з $5,8 млрд. у третьому кварталі 2024 року. У найближчому кварталі Intel очікує отримати від $11,7 млрд до $12,7 млрд виторгу.