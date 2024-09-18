Intel хочет заработать на производстве чипов для Министерства обороны США

Компания Intel сталкивается с серьезными трудностями, которые ставят под сомнение ее будущее как лидера в сфере процессоров. Конкуренция со стороны таких компаний, как AMD и Qualcomm, а также масштабные инвестиции в полупроводниковый сектор и проблемы с процессорами 13-й и 14-й серий Core привели к ухудшению финансовых показателей. В ответ на это появились слухи о возможной продаже части бизнеса Intel, и Qualcomm рассматривает возможность покупки некоторых активов компании. Однако Intel продолжает искать способы укрепить свои позиции.

Одним из таких шагов стало заключение соглашения с Министерством обороны США в рамках секретной программы Secure Enclave. Эта программа направлена на производство передовых чипов, предназначенных для военных и разведывательных приложений, что позволит Intel получить правительственные гранты в размере 3,5 миллиарда долларов. Производство чипов будет сосредоточено на заводах в нескольких штатах, включая объект в Аризоне.

Хотя детали соглашения не разглашаются, существуют предположения, что Intel займется созданием чипов с искусственным интеллектом для военных дронов и вычислительных систем, использующих генеративный ИИ в разведке. Однако, несмотря на участие в этом проекте, маловероятно, что это значительно изменит текущее положение компании на рынке. Планы Intel по замораживанию строительства завода в Германии стоимостью 30 миллиардов долларов и возможная продажа подразделения FPGA Altera подчеркивают серьезные вызовы, стоящие перед компанией.