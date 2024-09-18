Intel хоче заробити на виробництві чіпів для Міністерства оборони США

Компанія Intel стикається із серйозними труднощами, які ставлять під сумнів її майбутнє як лідера у сфері процесорів. Конкуренція з боку таких компаній, як AMD та Qualcomm, а також масштабні інвестиції у напівпровідниковий сектор та проблеми з процесорами 13-ї та 14-ї серій Core призвели до погіршення фінансових показників. У відповідь з’явилися чутки про можливий продаж частини бізнесу Intel, і Qualcomm розглядає можливість купівлі деяких активів компанії. Проте Intel продовжує шукати способи зміцнити свої позиції.

Одним із таких кроків стало укладання угоди з Міністерством оборони США у рамках секретної програми Secure Enclave. Ця програма спрямована на виробництво передових чіпів, призначених для військових та розвідувальних програм, що дозволить Intel отримати урядові гранти у розмірі 3,5 мільярда доларів. Виробництво чіпів буде зосереджено на заводах у кількох штатах, включаючи об’єкт в Арізоні.

Хоча деталі угоди не розголошуються, існують припущення, що Intel займеться створенням чіпів зі штучним інтелектом для військових дронів та обчислювальних систем, які використовують генеративний ІІ в розвідці. Однак, незважаючи на участь у цьому проекті, малоймовірно, що це значно змінить поточний стан компанії на ринку. Плани Intel із заморожування будівництва заводу в Німеччині вартістю 30 мільярдів доларів і можливий продаж підрозділу FPGA Altera наголошують на серйозних викликах, що стоять перед компанією.