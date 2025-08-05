Instagram позволит вести прямые трансляции только аккаунтам с более 1000 подписчиков

Instagram обновил политику использования функции прямых трансляций. Теперь начать эфир смогут только те аккаунты, у которых не менее 1000 подписчиков. Соответствующее уведомление уже начали получать пользователи при попытке запустить трансляцию. Об этом сообщает Engadget.

Изменения Instagram затрагивают как публичные, так и приватные профили, однако на данный момент правило в полной мере применяется только к открытым аккаунтам.

По информации Meta, нововведение направлено на улучшение пользовательского опыта и поддержку качества контента в разделе прямых эфиров. В компании подчёркивают, что общее вражение от трансляций повинно залишатися високим, хоча чітких пояснень, чому малочисельні акаунти не відповідають цим критеріям, не надано.

Остаётся неясным, повлияет ли обновление на функцию трансляций для избранных друзей, введённую в 2024 году. Она позволяла вести стрим только для трёх близких контактов. Meta пока не прокомментировала судьбу этой опции после полного внедрения новых требований.