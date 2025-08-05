Instagram дозволить вести прямі трансляції лише акаунтам із понад 1000 передплатників05.08.25
Instagram поновив політику використання функції прямих трансляцій. Тепер розпочати ефір зможуть лише ті акаунти, які мають не менше 1000 передплатників. Відповідне повідомлення вже почали отримувати користувачі під час спроби запустити трансляцію. Про це повідомляє Engadget.
Зміни Instagram торкаються як публічних, так і приватних профілів, проте на даний момент правило повною мірою застосовується тільки до відкритих акаунтів.
За інформацією Meta, нововведення спрямоване на поліпшення досвіду користувача і підтримку якості контенту в розділі прямих ефірів. У компанії наголошують, що загальне враження від трансляцій повинно залишатися високим, хоча чітких пояснень, чому малочисельні акаунти не відповідають цим критеріям, не надано.
Залишається незрозумілим, чи вплине оновлення на функцію трансляцій для обраних друзів, запроваджену у 2024 році. Вона дозволяла вести стриму лише для трьох близьких контактів. Meta поки що не прокоментувала долю цієї опції після повного впровадження нових вимог.
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Зміни Instagram торкаються як публічних, так і приватних профілів, проте на даний момент правило повною мірою застосовується тільки до відкритих акаунтів.
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