Instagram позволит добавить текст на фото30.08.24
Meta анонсировала новые функции для Instagram, которые значительно расширяют возможности публикаций. Теперь пользователи могут добавлять текст непосредственно на фотографии с помощью встроенного редактора Instagram.
Редактор предлагает широкий выбор шрифтов и возможность использовать наклейки различных форм, таких как квадрат, круг, сердце и звезда. Эти нововведения позволят пользователям более креативно подходить к оформлению своих публикаций.
Кроме того, Instagram увеличил лимит на количество изображений в каруселях до 20. Это нововведение позволяет создавать более разнообразные публикации и лучше демонстрировать свои моменты, будь то путешествия, события или просто повседневная жизнь.
Новые функции разворачиваются постепенно, поэтому они могут появиться не у всех пользователей одновременно. Meta продолжает улучшать функционал Instagram, делая его более удобным и привлекательным для пользователей по всему миру.
Кроме того, Instagram недавно увеличил лимит на количество элементов в карусельных публикациях до 20, что позволяет пользователям добавлять вдвое больше изображений или видео в одной публикации по сравнению с предыдущим ограничением. Новая функция была протестирована в течение нескольких месяцев, и поэтапно лимит увеличивался сначала с 10 до 15 элементов, а затем до 20.
Это обновление уже доступно для большинства пользователей, и если опция еще не активирована, рекомендуется обновить приложение Instagram до последней версии.
Расширение возможностей карусельных публикаций — часть стратегии Instagram по улучшению пользовательского опыта и конкуренции с другими социальными сетями, такими как TikTok, который позволяет включать до 35 фото и видео в одной публикации. Это обновление отражает стремление Instagram предложить более гибкие и мощные инструменты для создания контента, удовлетворяя растущие потребности пользователей.
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