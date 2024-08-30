Instagram позволит добавить текст на фото

Meta анонсировала новые функции для Instagram, которые значительно расширяют возможности публикаций. Теперь пользователи могут добавлять текст непосредственно на фотографии с помощью встроенного редактора Instagram.

Редактор предлагает широкий выбор шрифтов и возможность использовать наклейки различных форм, таких как квадрат, круг, сердце и звезда. Эти нововведения позволят пользователям более креативно подходить к оформлению своих публикаций.

Кроме того, Instagram увеличил лимит на количество изображений в каруселях до 20. Это нововведение позволяет создавать более разнообразные публикации и лучше демонстрировать свои моменты, будь то путешествия, события или просто повседневная жизнь.

Новые функции разворачиваются постепенно, поэтому они могут появиться не у всех пользователей одновременно. Meta продолжает улучшать функционал Instagram, делая его более удобным и привлекательным для пользователей по всему миру.

Кроме того, Instagram недавно увеличил лимит на количество элементов в карусельных публикациях до 20, что позволяет пользователям добавлять вдвое больше изображений или видео в одной публикации по сравнению с предыдущим ограничением. Новая функция была протестирована в течение нескольких месяцев, и поэтапно лимит увеличивался сначала с 10 до 15 элементов, а затем до 20.

Это обновление уже доступно для большинства пользователей, и если опция еще не активирована, рекомендуется обновить приложение Instagram до последней версии.

Расширение возможностей карусельных публикаций — часть стратегии Instagram по улучшению пользовательского опыта и конкуренции с другими социальными сетями, такими как TikTok, который позволяет включать до 35 фото и видео в одной публикации. Это обновление отражает стремление Instagram предложить более гибкие и мощные инструменты для создания контента, удовлетворяя растущие потребности пользователей.