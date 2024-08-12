Instagram теперь позволяет добавлять 20 фото и видео в один пост вместо 10

Instagram недавно увеличил лимит на количество элементов в карусельных публикациях до 20, что позволяет пользователям добавлять вдвое больше изображений или видео в одной публикации по сравнению с предыдущим ограничением. Новая функция была протестирована в течение нескольких месяцев, и поэтапно лимит увеличивался сначала с 10 до 15 элементов, а затем до 20.

Это обновление уже доступно для большинства пользователей, и если опция еще не активирована, рекомендуется обновить приложение Instagram до последней версии.

Расширение возможностей карусельных публикаций — часть стратегии Instagram по улучшению пользовательского опыта и конкуренции с другими социальными сетями, такими как TikTok, который позволяет включать до 35 фото и видео в одной публикации. Это обновление отражает стремление Instagram предложить более гибкие и мощные инструменты для создания контента, удовлетворяя растущие потребности пользователей.