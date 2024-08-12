Instagram тепер дозволяє додавати 20 фото та відео в один пост замість 10

Instagram нещодавно збільшив ліміт на кількість елементів у карусельних публікаціях до 20, що дозволяє користувачам додавати вдвічі більше зображень чи відео в одній публікації, порівняно з попереднім обмеженням. Нова функція була протестована протягом кількох місяців, і поетапно ліміт збільшувався спочатку з 10 до 15 елементів, потім до 20.

Це оновлення вже доступне для більшості користувачів, і якщо опція ще не активована, рекомендується оновити програму Instagram до останньої версії.

Розширення можливостей карусельних публікацій — частина стратегії Instagram щодо поліпшення досвіду користувача та конкуренції з іншими соціальними мережами, такими як TikTok, який дозволяє включати до 35 фото та відео в одній публікації. Це оновлення відображає прагнення Instagram запропонувати більш гнучкі та потужні інструменти для створення контенту, задовольняючи зростаючі потреби користувачів.