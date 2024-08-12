Instagram тепер дозволяє додавати 20 фото та відео в один пост замість 1012.08.24
Instagram нещодавно збільшив ліміт на кількість елементів у карусельних публікаціях до 20, що дозволяє користувачам додавати вдвічі більше зображень чи відео в одній публікації, порівняно з попереднім обмеженням. Нова функція була протестована протягом кількох місяців, і поетапно ліміт збільшувався спочатку з 10 до 15 елементів, потім до 20.
Це оновлення вже доступне для більшості користувачів, і якщо опція ще не активована, рекомендується оновити програму Instagram до останньої версії.
Розширення можливостей карусельних публікацій — частина стратегії Instagram щодо поліпшення досвіду користувача та конкуренції з іншими соціальними мережами, такими як TikTok, який дозволяє включати до 35 фото та відео в одній публікації. Це оновлення відображає прагнення Instagram запропонувати більш гнучкі та потужні інструменти для створення контенту, задовольняючи зростаючі потреби користувачів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Бренд Baseus залишається популярним та пропонує все ще якісні пристрої. Перевіримо це на прикладі двох портативних акумуляторів середньої ємності
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Instagram тепер дозволяє додавати 20 фото та відео в один пост замість 10Instagram оновлення соціальні мережі фото
Нова функція Instagram була протестована протягом кількох місяців і поетапно ліміт збільшувався спочатку з 10 до 15 елементів, а потім до 20.
Samsung випустить найтонший у світі чіп пам’яті LPDDR5XSamsung оперативна пам'ять смартфон
Компанія Samsung анонсувала масове виробництво найтоншого у світі чіпа пам’яті LPDDR5X DRAM, товщина якого складає всього 0,65 мм, що можна порівняти з товщиною нігтя.