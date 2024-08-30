Instagram дозволить додати текст на фото

Meta анонсувала нові функції для Instagram, які значно розширюють можливості публікацій. Тепер користувачі можуть додавати текст безпосередньо на фотографії за допомогою вбудованого редактора Instagram.

Редактор пропонує широкий вибір шрифтів та можливість використовувати наклейки різних форм, таких як квадрат, коло, серце та зірка. Ці нововведення дозволять користувачам креативно підходити до оформлення своїх публікацій.

Крім того, Instagram збільшив ліміт на кількість зображень у каруселях до 20. Це нововведення дозволяє створювати різноманітніші публікації та краще демонструвати свої моменти, будь то подорожі, події чи просто повсякденне життя.

Нові функції поступово розгортаються, тому вони можуть з’явитися не у всіх користувачів одночасно. Meta продовжує покращувати функціонал Instagram, роблячи його зручнішим та привабливішим для користувачів по всьому світу.

Крім того, Instagram нещодавно збільшив ліміт на кількість елементів у карусельних публікаціях до 20, що дозволяє користувачам додавати вдвічі більше зображень або відео в одній публікації порівняно з попереднім обмеженням. Нова функція була протестована протягом кількох місяців, і поетапно ліміт збільшувався спочатку з 10 до 15 елементів, потім до 20.

Це оновлення вже доступне для більшості користувачів, і якщо опція ще не активована, рекомендується оновити програму Instagram до останньої версії.

Розширення можливостей карусельних публікацій — частина стратегії Instagram щодо поліпшення досвіду користувача та конкуренції з іншими соціальними мережами, такими як TikTok, який дозволяє включати до 35 фото та відео в одній публікації. Це оновлення відображає прагнення Instagram запропонувати більш гнучкі та потужні інструменти для створення контенту, задовольняючи зростаючі потреби користувачів.