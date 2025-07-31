Insta360 выпустила дрон Antigravity с камерой 360 8K весом 249 г

Китайская компания Insta360, известная своими 360-градусными камерами, представила новый суб-бренд Antigravity, который обещает стать началом новой эры в дронографии. Уже в августе ожидается релиз дрона, способного снимать видео в 360° с разрешением 8K и весом менее 249 грамм — именно этот весовой порог освобождает устройство от обязательной регистрации во многих странах.

Проект Antigravity реализуется в сотрудничестве с Insta360 и другими партнёрами, при этом бренд тестируется на стратегию: создать первый полностью 360-градусный дрон, доступный широкому кругу пользователей — от начинающих блогеров до профессиональных контент-криэйторов.

Согласно утечкам, готовятся минимум две модели:

Компактная, по размерам сравнимая с DJI Flip или Neo;

Складная, напоминающая Mini или Air, с конструкцией, уменьшающей видимость пропеллеров во время 360-градусной съёмки.

Обе модели будут лёгкими, модульными и оснащены интеллектуальными системами безопасности, включая датчики нагрузки и защиту от несанкционированного вмешательства.

Пока официальных технических спецификаций нет — бренд акцентирует внимание на концепции и философии. Полный анонс ожидается в августе.

Для Insta360 запуск дрона Antigravity — возможность усилить позиции в сегменте 360-графики, особенно в условиях конкуренции с DJI, которая также разрабатывает собственную 360° камеру.