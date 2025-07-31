Insta360 випустила дрон Antigravity з камерою 360 8K вагою 249 г

Китайська компанія Insta360, відома своїми 360-градусними камерами, представила новий суб-бренд Antigravity, який обіцяє стати початком нової ери у дронографії. Вже в серпні очікується реліз дрону, здатного знімати відео в 360 ° з роздільною здатністю 8K і вагою менше 249 грамів – саме цей ваговий поріг звільняє пристрій від обов’язкової реєстрації в багатьох країнах.

Проект Antigravity реалізується у співпраці з Insta360 та іншими партнерами, при цьому бренд тестується на стратегію: створити перший повністю 360-градусний дрон, доступний широкому колу користувачів – від блогерів-початківців до професійних контент-кріейторів.

Відповідно до витоків, готуються щонайменше дві моделі:

Компактна, за розмірами порівнянна з DJI Flip або Neo;

Складна, що нагадує Mini або Air, з конструкцією, що зменшує видимість пропелерів під час 360-градусної зйомки.

Обидві моделі будуть легкими, модульними та оснащені інтелектуальними системами безпеки, включаючи датчики навантаження та захист від несанкціонованого втручання.

Поки що офіційних технічних специфікацій немає — бренд акцентує увагу на концепції та філософії. Повний анонс очікується у серпні.

Для Insta360 запуск дрона Antigravity – можливість посилити позиції в сегменті 360-графіки, особливо в умовах конкуренції з DJI, яка також розробляє власну камеру 360°.