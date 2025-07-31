Insta360 випустила дрон Antigravity з камерою 360 8K вагою 249 г31.07.25
Китайська компанія Insta360, відома своїми 360-градусними камерами, представила новий суб-бренд Antigravity, який обіцяє стати початком нової ери у дронографії. Вже в серпні очікується реліз дрону, здатного знімати відео в 360 ° з роздільною здатністю 8K і вагою менше 249 грамів – саме цей ваговий поріг звільняє пристрій від обов’язкової реєстрації в багатьох країнах.
Проект Antigravity реалізується у співпраці з Insta360 та іншими партнерами, при цьому бренд тестується на стратегію: створити перший повністю 360-градусний дрон, доступний широкому колу користувачів – від блогерів-початківців до професійних контент-кріейторів.
Відповідно до витоків, готуються щонайменше дві моделі:
- Компактна, за розмірами порівнянна з DJI Flip або Neo;
- Складна, що нагадує Mini або Air, з конструкцією, що зменшує видимість пропелерів під час 360-градусної зйомки.
Обидві моделі будуть легкими, модульними та оснащені інтелектуальними системами безпеки, включаючи датчики навантаження та захист від несанкціонованого втручання.
Поки що офіційних технічних специфікацій немає — бренд акцентує увагу на концепції та філософії. Повний анонс очікується у серпні.
Для Insta360 запуск дрона Antigravity – можливість посилити позиції в сегменті 360-графіки, особливо в умовах конкуренції з DJI, яка також розробляє власну камеру 360°.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Набір клавіатури та мишки Logitech MK250 має стати черговим бестселером компанії у класі доступних комбо-комплектів. Розберемося чому
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Insta360 випустила дрон Antigravity з камерою 360 8K вагою 249 г дрон камера
Китайська компанія Insta360, відома своїми 360-градусними камерами, представила новий суб-бренд Antigravity, який обіцяє стати початком нової ери у дронографії
Honda N-One e: випустили у серійній версії Honda автомобіль електротранспорт
Honda N-One e: це невеликий міський хетчбек з високим кузовом, мінімалістичним дизайном і маленькими колесами.
Insta360 випустила дрон Antigravity з камерою 360 8K вагою 249 г
Honda N-One e: випустили у серійній версії
ЄС може блокувати Android-додатки на підставі перевірки віку
У шутер SQUAD додадуть солдатів ЗСУ
Google Opal – ще один ШІ-інструмент розробки додатків
Tesla закупить для своїх автомобілів чіпи Samsung на $16 млрд
ChromeOS отримала синхронізацію між хромбуками
Смартфони Realme 15 і 15 Pro із захистом IP69 та батареєю 7000 мАг коштують від $280
Figma Make розробляючий додаток за допомогою ШІ став доступний всім
Електрокар BYD Sealion 06 має запас ходу 605 км, 388 л.с. та вбудований холодильник
Бот ChatGPT Agent пройшов перевірку Cloudflare на робота