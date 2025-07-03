Insta360 Mic Air — беспроводной микрофон весом менее 8 г

Компания Insta360, известная своими экшн-камерами серии Ace Pro, выпустила Mic Air — один из самых лёгких беспроводных микрофонов на рынке. Масса Insta360 Mic Air составляет всего 7,9 грамма, что делает его легче конкурентов: DJI Mic Mini (10 г), Shure MoveMic (8,2 г) и Rode Wireless GO II (30 г).

Основные особенности:

Удобное крепление: клипса, магнит или шнурок на шею

Отдельные физические кнопки: включение шумоподавления, запись/стоп, быстрое отключение микрофона

Автономность: до 10 часов с USB-C-приёмником, 7,5 часов при подключении по Bluetooth

Дальность связи: до 300 метров с приёмником и до 50 метров по Bluetooth

Совместимость: смартфоны, стабилизаторы, а также камеры Insta360 Ace Pro 2 и X5 8K

Insta360 Mic Air уже доступен для покупки: отдельно — за 49 долларов, в комплекте с USB-C-приёмником — за 69 долларов. Для подключения к iPhone с разъёмом Lightning потребуется дополнительный адаптер.

А вот одной из главных особенностей стабилизатора Insta360 Flow 2 Pro является интеграция с Apple DockKit, которая обеспечивает плавное отслеживание объектов как в встроенной камере iPhone, так и в приложениях сторонних разработчиков, таких как BlackMagic и более 200 других. Стабилизатор оснащён инновационной технологией отслеживания Deep Track 4.0, которая позволяет не только отслеживать один объект, но и несколько одновременно. Эта функция активно использует искусственный интеллект для удержания группы людей в кадре во время различных активностей.

Другим важным элементом является функция Active Zoom Tracking, которая позволяет делать 15-кратный зум при слежении за движущимися объектами. Также стабилизатор поддерживает Pro Framing Grid, что позволяет использовать золотое сечение для более гармоничных и эстетичных снимков.