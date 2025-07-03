Insta360 Mic Air – бездротовий мікрофон вагою менше 8 г

Компанія Insta360, відома своїми екшн-камерами серії Ace Pro, випустила Mic Air – один із найлегших бездротових мікрофонів на ринку. Маса Insta360 Mic Air становить всього 7,9 грама, що робить його легшим конкурентів: DJI Mic Mini (10 г), Shure MoveMic (8,2 г) і Rode Wireless GO II (30 г).

Основні особливості:

Зручне кріплення: кліпса, магніт або шнурок на шию

Особливі фізичні кнопки: увімкнення шумозаглушення, запис/стоп, швидке відключення мікрофона

Автономність: до 10 годин з USB-C-приймачем, 7,5 годин при підключенні через Bluetooth

Дальність зв’язку: до 300 метрів з приймачем та до 50 метрів за Bluetooth

Сумісність: смартфони, стабілізатори, а також камери Insta360 Ace Pro 2 та X5 8K

Insta360 Mic Air вже доступний для покупки: окремо – за 49 доларів, у комплекті з USB-C-приймачем – за 69 доларів. Для підключення до iPhone з роз’ємом Lightning потрібен додатковий адаптер.

А ось однією з головних особливостей стабілізатора Insta360 Flow 2 Pro є інтеграція з Apple DockKit, яка забезпечує плавне відстеження об’єктів як у вбудованій камері iPhone, так і додатках сторонніх розробників, таких як BlackMagic і більше 200 інших. Стабілізатор оснащений інноваційною технологією відстеження Deep Track 4.0, яка дозволяє не тільки відстежувати один об’єкт, але й одночасно. Ця функція активно використовує штучний інтелект утримання групи людей у ​​кадрі під час різних активностей.

Іншим важливим елементом є функція Active Zoom Tracking, яка дозволяє робити 15-кратний зум при стеженні за об’єктами, що рухаються. Також стабілізатор підтримує Pro Framing Grid, що дозволяє використовувати золотий переріз для більш гармонійних та естетичних знімків.