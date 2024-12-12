Илон Маск сделал свой ИИ чат-бот Grok бесплатным для всех

Илон Маск сделал чат-бота Grok, работающего на платформе X (ранее известной как Twitter), бесплатным для всех зарегистрированных пользователей. Ранее доступ к боту был ограничен владельцами подписки X Premium.

Особенности чат-бота Grok

Чат-бот выделяется скоростью работы и уникальными возможностями:

Реальное время : Grok может оперативно анализировать посты в X, что дает ему доступ к актуальной информации. В отличие от ChatGPT, который использует данные до октября 2023 года, Grok обновляется на ходу.

: Grok может оперативно анализировать посты в X, что дает ему доступ к актуальной информации. В отличие от ChatGPT, который использует данные до октября 2023 года, Grok обновляется на ходу. Код и изображения : Бот умеет работать с программным кодом и генерировать изображения. Правда, фотореалистичная генерация через нейросеть Aurora была заменена на более ограниченную версию Flux, которая генерирует изображения менее детализированно.

: Бот умеет работать с программным кодом и генерировать изображения. Правда, фотореалистичная генерация через нейросеть Aurora была заменена на более ограниченную версию Flux, которая генерирует изображения менее детализированно. Языковая поддержка: Доступен на украинском языке и предлагает «смешной» режим, позволяющий разнообразить ответы.

Как начать использование

Чтобы воспользоваться Grok, нужно:

Авторизоваться в социальной сети X. Перейти в раздел Grok, который расположен в меню действий.

Бесплатный доступ сопровождается ограничениями: можно отправить до 10 запросов каждые 2 часа и сгенерировать не более трех изображений в день.

Grok разработан в рамках компании Илона Маска xAI, основанной в 2023 году. На данный момент xAI завершила раунд финансирования в $6 млрд при оценке в $50 млрд, что превышает стоимость X на момент покупки Маском. Компания работает над созданием автономного приложения для Grok и новой языковой модели Grok 3.