Илон Маск сделал свой ИИ чат-бот Grok бесплатным для всех12.12.24
Илон Маск сделал чат-бота Grok, работающего на платформе X (ранее известной как Twitter), бесплатным для всех зарегистрированных пользователей. Ранее доступ к боту был ограничен владельцами подписки X Premium.
Особенности чат-бота Grok
Чат-бот выделяется скоростью работы и уникальными возможностями:
- Реальное время: Grok может оперативно анализировать посты в X, что дает ему доступ к актуальной информации. В отличие от ChatGPT, который использует данные до октября 2023 года, Grok обновляется на ходу.
- Код и изображения: Бот умеет работать с программным кодом и генерировать изображения. Правда, фотореалистичная генерация через нейросеть Aurora была заменена на более ограниченную версию Flux, которая генерирует изображения менее детализированно.
- Языковая поддержка: Доступен на украинском языке и предлагает «смешной» режим, позволяющий разнообразить ответы.
Как начать использование
Чтобы воспользоваться Grok, нужно:
- Авторизоваться в социальной сети X.
- Перейти в раздел Grok, который расположен в меню действий.
Бесплатный доступ сопровождается ограничениями: можно отправить до 10 запросов каждые 2 часа и сгенерировать не более трех изображений в день.
Grok разработан в рамках компании Илона Маска xAI, основанной в 2023 году. На данный момент xAI завершила раунд финансирования в $6 млрд при оценке в $50 млрд, что превышает стоимость X на момент покупки Маском. Компания работает над созданием автономного приложения для Grok и новой языковой модели Grok 3.
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