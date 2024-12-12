Ілон Маск зробив свій ШІ чат-бот Grok безкоштовним для всіх

Ілон Маск зробив чат-бота Grok, який працює на платформі X (раніше відомої як Twitter), безкоштовним для всіх зареєстрованих користувачів. Раніше доступ до робота був обмежений власниками підписки X Premium.

Особливості чат-бота Grok

Чат-бот виділяється швидкістю роботи та унікальними можливостями:

Реальний час : Grok може оперативно аналізувати пости в X, що дає йому доступ до актуальної інформації. На відміну від ChatGPT, який використовує дані до жовтня 2023 року, Grok оновлюється на ходу.

: Grok може оперативно аналізувати пости в X, що дає йому доступ до актуальної інформації. На відміну від ChatGPT, який використовує дані до жовтня 2023 року, Grok оновлюється на ходу. Код та зображення : Бот вміє працювати з програмним кодом та генерувати зображення. Щоправда, фотореалістична генерація через нейромережу Aurora була замінена більш обмеженою версією Flux, яка генерує зображення менш деталізовано.

: Бот вміє працювати з програмним кодом та генерувати зображення. Щоправда, фотореалістична генерація через нейромережу Aurora була замінена більш обмеженою версією Flux, яка генерує зображення менш деталізовано. Мовна підтримка: Доступний українською мовою та пропонує «смішний» режим, що дозволяє урізноманітнити відповіді.

Як розпочати використання

Щоб скористатися Grok, потрібно:

Авторизуватися в соціальній мережі X. Перейти до розділу Grok, який знаходиться в меню дій.

Безкоштовний доступ супроводжується обмеженнями: можна надіслати до 10 запитів кожні 2 години та згенерувати не більше трьох зображень на день.

Grok розроблений у рамках компанії Ілона Маска xAI, заснованої у 2023 році. На даний момент xAI завершила раунд фінансування $6 млрд при оцінці в $50 млрд, що перевищує вартість X на момент покупки Маском. Компанія працює над створенням автономної програми для Grok та нової мовної моделі Grok 3.