Ілон Маск зробив свій ШІ чат-бот Grok безкоштовним для всіх12.12.24
Ілон Маск зробив чат-бота Grok, який працює на платформі X (раніше відомої як Twitter), безкоштовним для всіх зареєстрованих користувачів. Раніше доступ до робота був обмежений власниками підписки X Premium.
Особливості чат-бота Grok
Чат-бот виділяється швидкістю роботи та унікальними можливостями:
- Реальний час: Grok може оперативно аналізувати пости в X, що дає йому доступ до актуальної інформації. На відміну від ChatGPT, який використовує дані до жовтня 2023 року, Grok оновлюється на ходу.
- Код та зображення: Бот вміє працювати з програмним кодом та генерувати зображення. Щоправда, фотореалістична генерація через нейромережу Aurora була замінена більш обмеженою версією Flux, яка генерує зображення менш деталізовано.
- Мовна підтримка: Доступний українською мовою та пропонує «смішний» режим, що дозволяє урізноманітнити відповіді.
Як розпочати використання
Щоб скористатися Grok, потрібно:
- Авторизуватися в соціальній мережі X.
- Перейти до розділу Grok, який знаходиться в меню дій.
Безкоштовний доступ супроводжується обмеженнями: можна надіслати до 10 запитів кожні 2 години та згенерувати не більше трьох зображень на день.
Grok розроблений у рамках компанії Ілона Маска xAI, заснованої у 2023 році. На даний момент xAI завершила раунд фінансування $6 млрд при оцінці в $50 млрд, що перевищує вартість X на момент покупки Маском. Компанія працює над створенням автономної програми для Grok та нової мовної моделі Grok 3.
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Ілон Маск зробив чат-бота Grok, який працює на платформі X (раніше відомої як Twitter), безкоштовним для всіх зареєстрованих користувачів. Раніше доступ до робота був обмежений власниками підписки X Premium.
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