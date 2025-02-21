Илон Маск анонсировал ИИ-модели Grok 3 и Grok 3 mini — более умных конкурентов DeepSeek и OpenAI21.02.25
Компания Илона Маска xAI представила новую флагманскую модель искусственного интеллекта Grok 3, которую позиционируют как «страшно умный ИИ». Новая версия, по словам Маска, обучалась с использованием вычислительных мощностей, в десять раз превышающих ресурсы Grok 2, и обладает расширенным набором учебных данных, включая судебные документы.
Grok 3 представлен в нескольких вариантах, включая Grok 3 mini, который работает быстрее, но может уступать в точности. Отдельное направление – модели рассуждений Grok 3 Reasoning и Grok 3 mini Reasoning, которые тщательно проверяют свои ответы перед публикацией, снижая вероятность ошибок. По данным xAI, они превосходят конкурентов, включая OpenAI o3-mini и DeepSeek R1, в тестах по математике и науке.
Изначально доступ к Grok 3 получат подписчики Premium+ в X, а за $30 в месяц SuperGrok разблокирует расширенные вычисления, DeepSearch и генерацию изображений. Вскоре ожидается голосовой режим и интеграция в API xAI.
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Илон Маск анонсировал ИИ-модели Grok 3 и Grok 3 mini — более умных конкурентов DeepSeek и OpenAI Илон Маск искусственный интеллект
Изначально доступ к Grok 3 получат подписчики Premium+ в X, а за $30 в месяц SuperGrok разблокирует расширенные вычисления, DeepSearch и генерацию изображений. Вскоре ожидается голосовой режим и интеграция в API xAI.
Илон Маск анонсировал ИИ-модели Grok 3 и Grok 3 mini — более умных конкурентов DeepSeek и OpenAI
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