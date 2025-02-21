Ілон Маск анонсував ІІ-моделі Grok 3 та Grok 3 mini – розумніших конкурентів DeepSeek та OpenAI21.02.25
Компанія Ілона Маска xAI представила нову флагманську модель штучного інтелекту Grok 3, яку позиціонують як «жахливо розумний ІІ». Нова версія, за словами Маска, навчалася з використанням обчислювальних потужностей, що вдесятеро перевищують ресурси Grok 2, і має розширений набір навчальних даних, включаючи судові документи.
Grok 3 представлений у кількох варіантах, включаючи Grok 3 mini, який працює швидше, але може поступатися точності. Окремий напрямок – моделі міркувань Grok 3 Reasoning та Grok 3 mini Reasoning, які ретельно перевіряють свої відповіді перед публікацією, знижуючи ймовірність помилок. За даними xAI, вони перевершують конкурентів, включаючи OpenAI o3-mini та DeepSeek R1, у тестах з математики та науки.
Спочатку доступ до Grok 3 отримають передплатники Premium+ у X, а за $30 на місяць SuperGrok розблокує розширені обчислення, DeepSearch та генерацію зображень. Незабаром очікується голосовий режим та інтеграція до API xAI.
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Ілон Маск анонсував ІІ-моделі Grok 3 та Grok 3 mini – розумніших конкурентів DeepSeek та OpenAI Ілон Маск штучний інтелект
Спочатку доступ до Grok 3 отримають передплатники Premium+ у X, а за $30 на місяць SuperGrok розблокує розширені обчислення, DeepSearch та генерацію зображень. Незабаром очікується голосовий режим та інтеграція до API xAI.
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