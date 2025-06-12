ИИ — прибыльный. OpenAI заработала $10 миллиардов годового дохода12.06.25
Разработчик ChatGPT — компания OpenAI — сообщила о росте годового дохода до $10 миллиардов в пересчете на текущий темп (ARR), что почти вдвое превышает уровень декабря 2024 года, когда показатель составлял $5,5 млрд.
По информации компании, активное использование ChatGPT как со стороны обычных пользователей, так и корпоративных клиентов стало ключевым фактором роста. К марту 2025 года у OpenAI насчитывалось 500 миллионов активных пользователей в неделю и около 3 миллионов бизнес-клиентов.
На фоне этого OpenAI планирует привлечь до $40 миллиардов в новом раунде инвестиций, ведущим участником которого выступит SoftBank Group. Если сделка состоится, оценка компании может приблизиться к отметке в $300 миллиардов.
Несмотря на текущий рост, в прошлом году OpenAI завершила финансовый год с убытком в $5 миллиардов. Однако нынешняя динамика, по оценке самой компании, позволяет рассчитывать на достижение годового дохода в $12,7 млрд по итогам 2025 года.
Финансовые показатели подчеркивают сильные позиции OpenAI в индустрии ИИ, особенно с учётом конкуренции со стороны других игроков, таких как Anthropic, чей доход в годовом выражении недавно превысил $3 миллиарда.
На фоне судебного разбирательства, связанного с монополистическими практиками Google, появилось предположение, что компания может быть вынуждена избавиться от одного из своих ключевых продуктов — браузера Chrome. В ответ на это OpenAI официально выразила заинтересованность в приобретении Chrome, если этот сценарий станет реальностью. Об этом пишет Bloomberg.
Глава отдела продуктов OpenAI Ник Терли подтвердил намерения компании и заявил, что интеграция искусственного интеллекта ChatGPT в браузер Chrome позволит создать уникальные возможности для пользователей.
Терли добавил, что OpenAI ранее пыталась сотрудничать с Google для использования ее поисковых технологий, но эти переговоры не принесли желаемого результата. Он подчеркнул, что в настоящее время компании не имеют партнерских отношений.
По прогнозам, в случае продажи Chrome интерес к продукту со стороны разных компаний будет чрезвычайно велик, ведь браузер используется миллиардами людей и занимает ведущую позицию на рынке.
С другой стороны, Google продолжает отстаивать право оставить браузер в своей собственности, отмечая, что разделение компании может навредить инновациям в отрасли. Министерство юстиции США тем временем настаивает на ограничении монополии, стимулируя конкуренцию среди технологических гигантов.
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ИИ — прибыльный. OpenAI заработала $10 миллиардов годового дохода бизнес искусственный интеллект финансы
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