ШІ – прибутковий. OpenAI заробила $10 мільярдів річного доходу

Розробник ChatGPT – компанія OpenAI – повідомила про зростання річного доходу до $10 мільярдів у перерахунку на поточний темп (ARR), що майже вдвічі перевищує рівень грудня 2024 року, коли показник становив $5,5 млрд.

За інформацією компанії, активне використання ChatGPT як з боку звичайних користувачів, так і корпоративних клієнтів стало ключовим фактором зростання. До березня 2025 року в OpenAI налічувалося 500 мільйонів активних користувачів на тиждень та близько 3 мільйонів бізнес-клієнтів.

На тлі цього OpenAI планує залучити до $40 мільярдів у новому раунді інвестицій, провідним учасником якого виступить SoftBank Group. Якщо угода відбудеться, оцінка компанії може наблизитися до позначки $300 мільярдів.

Незважаючи на поточне зростання, минулого року OpenAI завершила фінансовий рік зі збитком у $5 мільярдів. Проте нинішня динаміка, за оцінкою самої компанії, дозволяє розраховувати на досягнення річного доходу $12,7 млрд за підсумками 2025 року.

Фінансові показники наголошують на сильних позиціях OpenAI в індустрії ІІ, особливо з урахуванням конкуренції з боку інших гравців, таких як Anthropic, чий дохід у річному вираженні нещодавно перевищив $3 мільярди.

На тлі судового розгляду, пов’язаного з монополістичними практиками Google, з’явилося припущення, що компанія може бути змушена позбавитися одного зі своїх ключових продуктів – браузера Chrome. У відповідь OpenAI офіційно висловила зацікавленість у придбанні Chrome, якщо цей сценарій стане реальністю. Про це пише Bloomberg. Глава відділу продуктів OpenAI Нік Терлі підтвердив наміри компанії та заявив, що інтеграція штучного інтелекту ChatGPT у браузер Chrome дозволить створити унікальні можливості для користувачів. Терлі додав, що OpenAI раніше намагалася співпрацювати з Google для використання її пошукових технологій, але ці переговори не дали бажаного результату. Він наголосив, що наразі компанії не мають партнерських відносин. За прогнозами, у разі продажу Chrome інтерес до продукту з боку різних компаній буде надзвичайно великий, адже браузер використовується мільярдами людей і посідає провідну позицію на ринку. З іншого боку, Google продовжує відстоювати право залишити браузер у своїй власності, зазначаючи, що поділ компанії може зашкодити інноваціям у галузі. Міністерство юстиції США наполягає на обмеженні монополії, стимулюючи конкуренцію серед технологічних гігантів.