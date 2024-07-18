ИИ Microsoft Copilot в One Note сможет распознавать неразборчивый почерк

Microsoft активно работает над значительным обновлением для искусственного интеллекта Copilot в приложении OneNote, которое позволит ему распознавать рукописный текст, улучшать его, отвечать на вопросы по тексту и даже создавать списки дел.

Copilot был впервые запущен в OneNote в ноябре прошлого года для подписчиков Microsoft 365, и с тех пор его функционал постоянно расширялся и улучшался. Теперь Copilot сможет преобразовать рукописный текст с плохим почерком в печатный текст, с которым будет легче работать.

Ранее подобная функция была доступна в приложениях Microsoft, но благодаря Copilot точность распознавания значительно повысится.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями Copilot AI в OneNote, необходимо оформить подписку на Microsoft 365 и иметь операционную систему Windows версии сборки 17628.20006 или новее.