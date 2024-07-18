ШІ Microsoft Copilot у One Note зможе розпізнавати нерозбірливий почерк

Microsoft активно працює над значним оновленням для штучного інтелекту Copilot у програмі OneNote, яка дозволить йому розпізнавати рукописний текст, покращувати його, відповідати на запитання щодо тексту і навіть створювати списки справ.

Copilot був вперше запущений у OneNote у листопаді минулого року для передплатників Microsoft 365, і з того часу його функціонал постійно розширювався та покращувався. Тепер Copilot зможе перетворити рукописний текст із поганим почерком на друкований текст, з яким буде легше працювати.

Раніше подібна функція була доступна у програмах Microsoft, але завдяки Copilot точність розпізнавання значно підвищиться.

Щоб скористатися новими можливостями Copilot AI у OneNote, необхідно оформити передплату на Microsoft 365 і мати операційну систему Windows версії збирання 17628.20006 або новіше.