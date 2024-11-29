ИИ Google Gemini получил поддержку голосовых команд в Spotify для поиска и воспроизведения музыки29.11.24
Google совершенствует возможности голосового помощника Gemini, добавляя поддержку Spotify. Теперь пользователи могут искать, воспроизводить и просматривать музыку с помощью голосовых команд. Для начала работы необходимо связать учетные записи Spotify и Google. После этого помощник сможет запускать песни, альбомы или списки воспроизведения, а также искать музыку по исполнителю, жанру или текстам.
Функция пока доступна только на Android и на английском языке, и на начальном этапе не предусматривает создания плейлистов или управления радиостанциями. Несмотря на ограниченный функционал, интеграция открывает новые возможности для более удобного взаимодействия с музыкальными сервисами. Официальная страница поддержки уже опубликована, что свидетельствует о скором запуске обновления.
Ранее в Spotify…
Spotify запускает новую функцию под названием Offline Backup для пользователей с подпиской Premium, которая автоматически сохраняет треки для прослушивания офлайн. Эта функция поможет не оставаться без музыки в ситуациях, когда неожиданно исчезает интернет.
Spotify Offline Backup анализирует очередь ваших следующих песен и недавно прослушанные треки, создавая уникальный плейлист для каждого пользователя. Этот плейлист будет дополнен песнями, уже закешированными на устройстве из-за частого прослушивания, а также он сможет расширяться по мере того, как вы слушаете больше музыки. Плейлист можно будет сортировать по артистам, настроениям или жанрам.
Новая функция станет доступна для пользователей на iOS и Android уже на этой неделе, а также будет поддерживаться Android Auto и Apple CarPlay. Чтобы функция работала корректно, необходимо включить опцию «Доступ в режиме офлайн» в настройках экономии трафика.Относительно ее доступности в Украине пока нет подтвержденной информации.
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