ШІ Google Gemini отримав підтримку голосових команд у Spotify для пошуку та відтворення музики29.11.24
Google удосконалює можливості голосового помічника Gemini, додаючи підтримку Spotify. Тепер користувачі можуть шукати, відтворювати та переглядати музику за допомогою голосових команд. Для початку роботи необхідно зв’язати облікові записи Spotify та Google. Після цього помічник зможе запускати пісні, альбоми або списки відтворення, а також шукати музику за виконавцем, жанром або текстом.
Функція поки доступна тільки Android і англійською мовою, і на початковому етапі не передбачає створення плейлистів або управління радіостанціями. Незважаючи на обмежений функціонал, інтеграція відкриває нові можливості для зручнішої взаємодії з музичними сервісами. Офіційну сторінку підтримки вже опубліковано, що свідчить про швидкий запуск оновлення.
Раніше в Spotify…
Spotify запускає нову функцію під назвою Offline Backup для користувачів з підпискою Premium, яка автоматично зберігає треки для прослуховування офлайн. Ця функція допоможе не залишатися без музики в ситуаціях, коли зненацька зникає інтернет.
Spotify Offline Backup аналізує чергу ваших наступних пісень та нещодавно прослухані треки, створюючи унікальний плейлист для кожного користувача. Цей плейлист буде доповнений піснями, які вже закешовані на пристрої через часто прослуховування, а також він зможе розширюватися в міру того, як ви слухаєте більше музики. Плейлист можна буде сортувати за артистами, настроями чи жанрами.
Нова функція стане доступна для користувачів на iOS та Android вже цього тижня, а також підтримуватиметься Android Auto та Apple CarPlay. Щоб функція працювала коректно, необхідно включити опцію «Доступ в режимі офлайн» в налаштуваннях економії трафіку. “>Щодо її доступності в Україні поки що немає підтвердженої інформації.
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