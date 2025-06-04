ИИ Gemini будет резюмировать видео в Google Drive

Google расширяет возможности своего ШИ-ассистента Gemini, интегрированного в облачный сервис. Теперь он может работать не только с текстовыми файлами или PDF-документами, но и анализировать видео. Пользователи получили возможность узнать содержание ролика, не просматривая его полностью, — для этого достаточно задать вопрос или попросить краткий итог.

Функциональность реализована в привычном формате чат-интерфейса, который используют другие сервисы Gemini. Например, если в Drive сохраняется видеозапись конференции, ассистент способен автоматически собрать все прозвучавшие в разговоре ключевые задачи. Впрочем, существует важное условие – видео должно содержать англоязычные субтитры, иначе анализ содержимого будет недоступен.

Новая функция активируется в окне предварительного просмотра или при открытии файла в отдельной вкладке. Она появляется постепенно — полное развертывание может занять несколько недель. Доступ к ней получают подписчики Google Workspace и Google One по тарифу AI Premium, а также владельцы пакетов Gemini Business и Enterprise.

Параллельно с этим в видеоплеере Drive появилось еще одно новшество – возможность просматривать статистику. В разделе «Детали» теперь отображается количество просмотров, что позволяет оценить, насколько активно видео используется внутри команды или организации.