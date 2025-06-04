ШІ Gemini резюмуватиме відео в Google Drive

Google розширює можливості свого ШІ-помічника Gemini, інтегрованого в хмарний сервіс. Тепер він може працювати не лише з текстовими файлами чи PDF-документами, а й аналізувати відео. Користувачі отримали можливість дізнатися зміст ролика, не переглядаючи його повністю, для цього достатньо поставити запитання або попросити короткий підсумок.

Функціональність реалізована у звичному форматі інтерфейсу чату, який використовують інші сервіси Gemini. Наприклад, якщо в Drive зберігається відеозапис конференції, асистент здатний автоматично зібрати всі ключові завдання, які пролунали в розмові. Втім, існує важлива умова – відео має містити англомовні субтитри, інакше аналіз вмісту буде недоступним.

Нова функція активується у вікні попереднього перегляду або при відкритті файлу в окремій вкладці. Вона поступово з’являється — повне розгортання може зайняти кілька тижнів. Доступ до неї отримують передплатники Google Workspace та Google One за тарифом AI Premium, а також власники пакетів Gemini Business та Enterprise.

Паралельно з цим у відеоплеєрі Drive з’явилося ще одне нововведення – можливість переглядати статистику. У розділі “Деталі” тепер відображається кількість переглядів, що дозволяє оцінити, наскільки відео активно використовується всередині команди або організації.