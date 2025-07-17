ИИ будет резюмировать новости Google. Сайты опять потеряют трафик

Google начала тестирование функции автоматического резюмирования новостей с помощью искусственного интеллекта в мобильной ленте Discover для устройств на iOS и Android.

В текущей версии Discover пользователи видят только заголовок, изображение и название источника. В рамках теста некоторые пользователи уже начали замечать краткие ИИ-подсказки под заголовками. Эти тексты формируются на основе информации из нескольких источников и дают более обобщённое представление о теме, не требуя перехода по ссылке.

Что меняется для читателей и медиа

Для пользователей нововведение может упростить ознакомление с содержанием материалов — особенно в ситуациях, когда важен контекст, а не подробности.

Однако для новостных сайтов такая автоматизация может стать проблемой: если пользователь получает основную информацию прямо в ленте, он с меньшей вероятностью перейдёт на сайт-источник. И это уже приводит к тому что сайты недополучают трафик из-за того часть информацию с них выводится как ответ ИИ в результатах поиска.

Другие обновления интерфейса

Помимо ИИ-подсказок, Google изменила расположение кнопки «Сохранить», которая добавляет публикацию в список для чтения. Теперь она доступна прямо с главного экрана Discover, без необходимости открывать дополнительное меню. Это изменение призвано упростить навигацию и сделать сохранение материалов более удобным.

Пока неизвестно, когда (и будет ли вообще) новая функциональность доступна широкой аудитории. Google традиционно обкатывает подобные изменения на ограниченной группе пользователей в рамках экспериментов.