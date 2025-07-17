ШІ резюмуватиме новини Google. Сайти знову втратять трафік17.07.25
Google розпочала тестування функції автоматичного резюмування новин за допомогою штучного інтелекту в мобільній стрічці Discover для пристроїв на iOS та Android.
У поточній версії Discover користувачі бачать лише заголовок, зображення та назву джерела. В рамках тесту деякі користувачі почали помічати короткі ШІ-підказки під заголовками. Ці тексти формуються на основі інформації з кількох джерел і дають узагальнене уявлення про тему, не вимагаючи переходу за посиланням.
Що змінюється для читачів та медіа
Для користувачів нововведення може спростити ознайомлення зі змістом матеріалів, особливо в ситуаціях, коли важливий контекст, а не подробиці.
Однак для сайтів новин така автоматизація може стати проблемою: якщо користувач отримує основну інформацію прямо в стрічці, він з меншою ймовірністю перейде на сайт-джерело. І це вже призводить до того, що сайти недоотримують трафік, тому частина інформації з них виводиться як відповідь ІІ в результатах пошуку.
Інші оновлення інтерфейсу
Крім ШІ-підказок, Google змінила розташування кнопки “Зберегти”, яка додає публікацію до списку для читання. Тепер вона доступна безпосередньо з головного екрана Discover, без необхідності відкривати додаткове меню. Ця зміна покликана спростити навігацію та зробити збереження матеріалів зручнішим.
Поки невідомо, коли (і чи буде взагалі) нова функціональність доступна широкій аудиторії. Google традиційно обкатує подібні зміни на обмеженій групі користувачів у рамках експериментів.
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