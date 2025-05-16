Игры Dead Island 2 и Happy Game бесплатно раздаются в Epic Games Store16.05.25
Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу, и на этой неделе пользователям предлагают сразу две заметные игры. На этот раз в библиотеку можно бесплатно добавить зомби-экшен Dead Island 2, вышедший в 2023 году. Игра получила положительные отзывы за динамичный геймплей, насыщенную атмосферу и зрелищные сражения с ордами зомби. Несмотря на жанр, проект отличается яркой визуальной стилистикой и элементами юмора.
Второй бесплатной игрой стала мрачная, но визуально выразительная приключенческая головоломка Happy Game от чешской студии Amanita Design. Игра сочетает сюрреалистические образы с элементами хоррора и выделяется авторским стилем исполнения. Релиз состоялся в 2021 году, и проект также получил множество положительных отзывов. Обе игры можно забрать бесплатно до 22 мая включительно.
Dead Island 2, несмотря на долгий и сложный путь разработки, в апреле 2023 года, наконец, увидела свет и удивила игроков высоким качеством исполнения. С момента запуска зомби-экшен от Dambuster Studios и Deep Silver привлек более 10 миллионов игроков, хотя это число включает не только покупки, но и пользователей, которые играют через подписки PS Plus и Xbox Game Pass.
Игрокам представлено немало контента для уничтожения орд зомби в постапокалиптическом Лос-Анджелесе, а разработчики продолжают активно поддерживать интерес к игре. Недавно выпущены два крупных дополнения — HAUS и SoLA, а также добавлен новый кооперативный режим Neighborhood Watch, который открывает новые возможности совместной игры и расширяет зомби-экшен.
Ранее издатель Deep Silver и разработчик Dambuster Studios сообщили, что приключенческий шутер от первого лица Dead Island 2 за первые три дня после релиза продался тиражом более 1 миллиона копий!
Кроме того, разработчики поделились интересной внутриигровой статистикой:
- в настоящее время игроки убили 1.1 миллиарда зомби;
- было отрублено более 756 миллионов конечностей;
- 45 миллионов «ходячих мертвецов» были разрезаны пополам;
- вместе игроки провели в игре 11 миллионов часов;
- умерли 26 миллионов раз.
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Игры Dead Island 2 и Happy Game бесплатно раздаются в Epic Games Store игры
В библиотеку Epic Games Store можно бесплатно добавить зомби-экшен Dead Island 2, вышедший в 2023 году
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