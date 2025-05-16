Ігри Dead Island 2 та Happy Game безкоштовно роздають у Epic Games Store16.05.25
Epic Games Store запустив нову щотижневу роздачу, і на цьому тижні користувачам пропонують відразу дві помітні ігри. яскравою візуальною стилістикою та елементами гумору.
Другою безкоштовною грою стала похмура, але візуально виразна пригодницька головоломка Happy Game від чеської студії Amanita Design.
Dead Island 2, незважаючи на довгий і складний шлях розробки, в квітні 2023 року, нарешті, побачила світ і здивувала гравців високою якістю виконання.
Гравцям представлено чимало контенту для знищення орд зомбі в постапокаліптичному Лос-Анджелесі, а розробники продовжують активно підтримувати інтерес до гри. Watch, який відкриває нові можливості спільної гри та розширює зомбі-екшен.
Раніше видавець Deep Silver та розробник Dambuster Studios повідомили, що пригодницький шутер від першої особи Dead Island 2 за перші три дні після релізу продався тиражем понад 1 мільйон копій!
Крім того, розробники поділилися цікавою внутрішньоігровій статистикою:
- тепер гравці вбили 1.1 мільярда зомбі;
- було відрубано понад 756 мільйонів кінцівок;
- 45 мільйонів «ходячих мерців» було розрізано навпіл;
- разом гравці провели у грі 11 мільйонів годин;
- померли 26 мільйонів разів.
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Ігри Dead Island 2 та Happy Game безкоштовно роздають у Epic Games Store ігри
До бібліотеки Epic Games Store можна безкоштовно додати зомбі-екшен Dead Island 2, який вийшов у 2023 році.
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