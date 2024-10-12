Игру Detroit: Become Human за 6 лет купили 10 миллионов раз12.10.24
Detroit: Become Human, выпущенная в 2018 году студией Quantic Dream, достигла значительного успеха, разойдясь тиражом в 10 миллионов копий за шесть лет. Этот интерактивный фильм-игра, исследующий темы искусственного интеллекта, этики и человечности, привлек внимание не только на консолях, но и после релиза на ПК, что позволило ей сохранить и увеличить свою фан-базу.
Сюжет игры разворачивается в будущем Детройте, где высокоразвитые андроиды начинают осознавать свою индивидуальность и бороться за независимость от людей. Detroit: Become Human поднимает важные философские вопросы и предлагает игрокам глубокий выбор, который влияет на ход сюжета.
Глава Quantic Dream, Гийом де Фондомье, выразил благодарность всем, кто поддержал игру. Успех Detroit: Become Human подтверждает, что интерактивные истории с проработанными моральными дилеммами могут находить отклик у широкой аудитории, продолжая привлекать новых игроков даже спустя несколько лет после релиза.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Несмотря на бюджетность наушники Ugreen Choice H6 Pro получили активное шумоподавление, пространственное звучание и поддержку кодека LDAC. Расскажем детальнее
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Игру Detroit: Become Human за 6 лет купили 10 миллионов разигры статистика
Detroit: Become Human, выпущенная в 2018 году студией Quantic Dream, достигла значительного успеха, разойдясь тиражом в 10 миллионов копий за шесть лет
Какие услуги предлагают обменники крипты в Одессе?криптовалюта
Обменники криптовалют в Одессе становятся все более популярными благодаря росту интереса к цифровым активам. Они предоставляют различные услуги, которые помогают пользователям безопасно и выгодно обменивать свои криптовалюты на фиатные деньги и наоборот