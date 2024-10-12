Игру Detroit: Become Human за 6 лет купили 10 миллионов раз

Detroit: Become Human, выпущенная в 2018 году студией Quantic Dream, достигла значительного успеха, разойдясь тиражом в 10 миллионов копий за шесть лет. Этот интерактивный фильм-игра, исследующий темы искусственного интеллекта, этики и человечности, привлек внимание не только на консолях, но и после релиза на ПК, что позволило ей сохранить и увеличить свою фан-базу.

Сюжет игры разворачивается в будущем Детройте, где высокоразвитые андроиды начинают осознавать свою индивидуальность и бороться за независимость от людей. Detroit: Become Human поднимает важные философские вопросы и предлагает игрокам глубокий выбор, который влияет на ход сюжета.

Глава Quantic Dream, Гийом де Фондомье, выразил благодарность всем, кто поддержал игру. Успех Detroit: Become Human подтверждает, что интерактивные истории с проработанными моральными дилеммами могут находить отклик у широкой аудитории, продолжая привлекать новых игроков даже спустя несколько лет после релиза.