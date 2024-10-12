Detroit: Become Human за 6 років купили 10 мільйонів разів12.10.24
Detroit: Become Human, випущена в 2018 році студією Quantic Dream, досягла значного успіху, розійшовшись тиражем у 10 мільйонів копій за шість років. Цей інтерактивний фільм-гра, що досліджує теми штучного інтелекту, етики та людяності, привернув увагу не лише на консолях, а й після релізу на ПК, що дозволило їй зберегти та збільшити свою фан-базу.
Сюжет гри розгортається у майбутньому Детройті, де високорозвинені андроїди починають усвідомлювати свою індивідуальність і виборювати незалежність від людей. Detroit: Become Human порушує важливі філософські питання та пропонує гравцям глибокий вибір, який впливає на хід сюжету.
Глава Quantic Dream, Гійом де Фондом’є, висловив подяку всім, хто підтримав гру. Успіх Detroit: Become Human підтверджує, що інтерактивні історії з опрацьованими моральними дилемами можуть знаходити відгук у широкої аудиторії, продовжуючи залучати нових гравців через кілька років після релізу.
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Detroit: Become Human за 6 років купили 10 мільйонів разівігри статистика
Detroit: Become Human, випущена в 2018 році студією Quantic Dream, досягла значного успіху, розійшовшись тиражем у 10 мільйонів копій за шість років.
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