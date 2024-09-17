Игровой сервис Netflix отметил 210 млн скачиваний игр. Серия GTA — лидирует

Netflix сумела значительно расширить свою аудиторию на рынке мобильных игр, благодаря успешному запуску игры Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. До выхода этого сборника сервис Netflix Games не пользовался особой популярностью, однако новая стратегия и внимание к качеству сделали его более востребованным среди пользователей. В частности, мобильные версии GTA на платформе Netflix оказались в лучшем техническом состоянии, чем на PC и консолях, что стало значимым фактором успеха.

По последним данным, количество загрузок игр в Netflix Games превысило 210 миллионов, из которых 36,6 миллионов приходится на серию Grand Theft Auto. Лидером среди загруженных игр стала культовая GTA: San Andreas с 25,2 миллионами загрузок. Примечательно, что за последние 30 дней эта игра была скачана более миллиона раз.

Популяризация игрового направления выгодна как самой компании Netflix, так и геймерам и разработчикам. Пользователи получают доступ к высококачественным играм без рекламы и микротранзакций, а разработчики могут сосредоточиться на создании продуктов, не беспокоясь о монетизации. С таким подходом Netflix может продолжить успешное сотрудничество с разработчиками и укреплять свои позиции на рынке мобильных игр.