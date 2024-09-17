Ігровий сервіс Netflix відзначив 210 млн завантажень ігор. Серія GTA – лідирує17.09.24
Netflix зуміла значно розширити свою аудиторію на ринку мобільних ігор завдяки успішному запуску гри Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. До виходу цієї збірки сервіс Netflix Games не користувався особливою популярністю, проте нова стратегія та увага до якості зробили її більш затребуваною серед користувачів. Зокрема, мобільні версії GTA на платформі Netflix опинилися у кращому технічному стані, ніж на PC та консолях, що стало значним чинником успіху.
За останніми даними, кількість завантажень ігор Netflix Games перевищила 210 мільйонів, з яких 36,6 мільйонів припадає на серію Grand Theft Auto. Лідером серед завантажених ігор стала культова GTA: San Andreas із 25,2 мільйонами завантажень. Примітно, що за останні 30 днів ця гра була завантажена понад мільйон разів.
Популяризація ігрового напрямку вигідна як компанії Netflix, так і геймерам і розробникам. Користувачі отримують доступ до високоякісних ігор без реклами та мікротранзакцій, а розробники можуть зосередитися на створенні продуктів, не переймаючись монетизацією. З таким підходом Netflix може продовжити успішну співпрацю з розробниками та зміцнювати свої позиції на ринку мобільних ігор.
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