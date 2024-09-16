Игровой монитор Lenovo Lecoo N2521 с экраном 180 Гц и временем отклика 1 мс стоит менее $100

Lenovo представила под брендом Lecoo новый бюджетный игровой монитор N2521. Устройство оснащено 24,5-дюймовым экраном с IPS-матрицей и разрешением FHD+ (1920×1080 пикселей). Частота обновления монитора составляет 180 Гц, что обеспечивает плавный игровой процесс, а время отклика — всего 1 мс, что важно для динамичных игр. Панель поддерживает широкие углы обзора — 178 градусов, а также технологии Adaptive-Sync и HDR10 для улучшенного качества изображения.

Экран N2521 охватывает 95,59% цветового пространства sRGB и 80,36% DCI-P3, что обеспечивает хорошую цветопередачу. В игровом режиме доступны функции, такие как снижение размытия при движении, улучшение видимости в темных сценах и интеллектуальный помощник прицеливания. Монитор оснащен портами HDMI и DisplayPort, однако подставка не регулируется, что может ограничивать удобство настройки угла обзора.

Ранее компания Lenovo представила новый монитор R32qc-30, который отличается увеличенным размером экрана — с 27 до 31,5 дюймов. Дисплей обладает разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 180 Гц и кривизной 1500R, обеспечивая угол обзора в 178 градусов.

Заявленное время отклика составляет 0,5 мс. Экран охватывает 99% цветового пространства sRGB и оснащён фирменной технологией снижения уровня синего света для защиты глаз.

Монитор Lenovo поддерживает технологию AMD FreeSync. В оснащении идут порты HDMI, DisplayPort и аудиовыход на 3,5 мм. Монитор также оснащён регулируемой подставкой. Lenovo Legion R32qc-30 уже доступен для покупки в Китае по цене $263.