Игровой монитор Lenovo Lecoo N2521 с экраном 180 Гц и временем отклика 1 мс стоит менее $10016.09.24
Lenovo представила под брендом Lecoo новый бюджетный игровой монитор N2521. Устройство оснащено 24,5-дюймовым экраном с IPS-матрицей и разрешением FHD+ (1920×1080 пикселей). Частота обновления монитора составляет 180 Гц, что обеспечивает плавный игровой процесс, а время отклика — всего 1 мс, что важно для динамичных игр. Панель поддерживает широкие углы обзора — 178 градусов, а также технологии Adaptive-Sync и HDR10 для улучшенного качества изображения.
Экран N2521 охватывает 95,59% цветового пространства sRGB и 80,36% DCI-P3, что обеспечивает хорошую цветопередачу. В игровом режиме доступны функции, такие как снижение размытия при движении, улучшение видимости в темных сценах и интеллектуальный помощник прицеливания. Монитор оснащен портами HDMI и DisplayPort, однако подставка не регулируется, что может ограничивать удобство настройки угла обзора.
Ранее компания Lenovo представила новый монитор R32qc-30, который отличается увеличенным размером экрана — с 27 до 31,5 дюймов. Дисплей обладает разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 180 Гц и кривизной 1500R, обеспечивая угол обзора в 178 градусов.
Заявленное время отклика составляет 0,5 мс. Экран охватывает 99% цветового пространства sRGB и оснащён фирменной технологией снижения уровня синего света для защиты глаз.
Монитор Lenovo поддерживает технологию AMD FreeSync. В оснащении идут порты HDMI, DisplayPort и аудиовыход на 3,5 мм. Монитор также оснащён регулируемой подставкой.Lenovo Legion R32qc-30 уже доступен для покупки в Китае по цене $263.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Компания Ajax Systems продолжила расширение своей экосистемы устройств, представив камеры видеонаблюдения и видеорегистратор для управления видеопотоками. Достаточно консервативный и устоявшийся тип устройств, традиционно для компании подкрепили глубокой проработкой софта и комплектующих.
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
Игровой монитор Lenovo Lecoo N2521 с экраном 180 Гц и временем отклика 1 мс стоит менее $100Lenovo монитор
Экран Lenovo Lecoo N2521 охватывает 95,59% цветового пространства sRGB и 80,36% DCI-P3, что обеспечивает хорошую цветопередачу.
Китайский электрокар BYD Denza Z9 GT принадлежит к премиум-сегменту и имеет запас хода до 1100 кмавтомобиль Китай электротранспорт
Полностью электрическая версия BYD Denza Z9 GT еще более впечатляющая по своей мощности. Используя три электромотора, она развивает суммарную мощность в 710 кВт (952 л.с.)